Cuixart pide que Noam Chomsky y dos Nobel de la Paz testifiquen en el juicio al 'procés'

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha solicitado al Tribunal Supremo que comparezcan como testigos en el juicio al 'procés' varias personalidades internacionales que censuraron las cargas del 1-O y apoyaron la autodeterminación de Catalunya. Entre ellas, destacan las peticiones para que testifiquen los profesores universitarios Noam Chomsky, Saskia Sassen, Richard Sennett y Paul Preston, así como los premio Nobel de la Paz en 1997 y 2005 Jody Williams y Ahmed Galai.

La petición de Cuixart se basa, por un lado, en la mención que hace la Fiscalía en su escrito de acusación de los manifiestos Let Catalans Vote y We Demand Justice and Freedom, promovidos por Òmnium y otras entidades y suscritos por los citados intelectuales. El ministerio público inserta los manifiestos en la estrategia independentista para lograr la independencia de manera unilateral. Cuixart busca así que los intelectuales expliquen in situ en el Supremo el sentido de los manifiestos de apoyo al referéndum.

Por otro lado, la petición de Cuixart supone introducir como testigos personalidades internacionales que respalden su tesis de defensa, esta es, que se le acusa por ejercer sus derechos de reunión y manifestación el 20 de septiembre frente a la conselleria de Economía el 1-O.

En este sentido, Cuixart ha pedido que declaren como testigos la exrelatora especial de la ONU para los derechos de libertad de reunión y asociación Annalisa Ciampi y el exalto comisionado de derechos humanos de la ONU Zeid Ra'ad Al Hussein, quien tildó de "cuestionables" las cargas del 1-O. Asimismo, entre los 64 testigos propuestos por Cuixart figuran el relator especial de Naciones Unidas Michel Forst; el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muizenieks, y Kartik Raj, autor del informe de Humas Rigths Watch sobre el 1-O.

Cuixart también ha pedido la comparecencia de testigo de la sociedad civil catalana e internacionales que presenciaron en persona los hechos ocurridos el 20-S y el 1-O. Destacan las solicitudes para que testifiquen los secretarios generales de CCOO y UGT en Catalunya, Javier Pacheco y Camil Ros, que también protestaron contra los registros del 20-S, y dos observadores del 1-O, los parlamentarios de Québec y el parlamento federal alemán Manon Massé y Felix Von Gründberg.