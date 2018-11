JxCat receta "hacer república" para resolver el conflicto de los médicos de la atención primaria

El Govern y los partidos que le dan apoyo tratan de capear la huelga de médicos y personal sanitario que ha paralizado la atención primaria en Catalunya desde el pasado lunes. Mientras ERC ha preferido hacer las mínimas referencias a una protesta que afecta a una cartera que ellos gestionan, JxCat lanzó este martes su propuesta para resolver el conflicto laboral de forma definitiva: "hacer república", en palabras de su portavoz Eduard Pujol.

Desde los micrófonos de Ràdio4, el portavoz de la formación aseguró que la huelga tenía "toda su comprensión", al entender que los sanitarios tienen "motivos para quejarse". Ahora bien, de la falta de recursos de la sanidad la culpa según Pujol es del "estrangulamiento" del Estado sobre Catalunya

"Nos estamos peleando por las migas. Tenemos que ir a la resolución real del problema", aseguró el diputado de JxCat. "Y la solución real del problema ante un estado que no hace nada a favor del país, es plantear que necesitamos votar, decidir nuestro futuro''.

Ante eso, Pujol ha propuesto la solución que plantea su grupo, que no es otra que avanzar hacia la república catalana. "A veces nos distraemos con cuestiones que no son las esenciales. Que si 85 días de lista de espera, que si tendrían que ser 82...", ha asegurado el portavoz, que entiende que discutir sobre este asunto es "un enorme fracaso de país".

A su entender lo que se debería discutir es sobre "por qué no llegamos" a mejorar los recursos sanitarios. "Porque no hay medios, y no los tendremos nunca si no hacemos el salto a la república", se ha contestado él mismo. No es la primera vez que el portavoz de JxCat hace estas consideraciones. Un día antes Pujol hizo similares consideraciones en rueda de prensa.