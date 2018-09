Quim Torra: "Europa nos ayudará cuando hagamos lo que no hicimos el 27 de octubre: defender la república"

"Europa no lo permitirá" fue uno de los eslóganes independentistas que en su momento hizo fortuna y que, pasados los momentos álgidos de octubre pasado, ahora es tomado por algunos como uno de los clichés del llamado "independentismo mágico". Pero no todos opinan que esta es una idea que corresponde más a los deseos que a la realidad. El president de la Generalitat, Quim Torra, aparece en un vídeo prometiendo ante un grupo la intervención de Europa para "ayudarle".

El president tiene además claro cuándo pasará esto: "Cuando hagamos lo que tenemos que hacer, que es lo que no hicimos el 27 de octubre: defender nuestra República". Así se expresa Torra ante un grupo de personas que visitaba el Palau de la Generalitat en la jornada de puertas abiertas de la pasada Diada del 11 de septiembre. Sus palabras fueron captadas por un vídeo que ha sido muy compartido en las últimas horas en Whatsapp.

Las palabras de Torra sobre la "defensa de la República" pueden verse en los últimos 30 segundos de esta grabación:

Después de hablar al grupo de visitantes sobre la decoración de la sala de Sant Jordi del Palau, donde se encuentran, Torra acaba haciendo referencia a la importancia histórica de la Generalitat en un autogobierno catalán, explicando que ha sido cambiante a lo largo del tiempo. "Pero estamos, persistimos en ello, y ahora, como dice la Diada, tenemos que trabajar para hacer la República catalana", les asegura en torno al minuto 3:25 del vídeo.

Al acabar su explicación, Torra recibe el aplauso del grupo y algunas personas se le acercan para seguir conversando. Es en ese momento cuando llama a "defender la República" como "no hicimos el 27 de octubre". "Lo conseguiremos, no tengáis ninguna duda", profundiza Torra, "pero tenemos que ser todos, no solo hoy sino seguramente muchos días".

El president ha lanzado mensajes contradictorios en las últimas semanas sobre sus deseos de retomar la vía unilateral emprendida por su antecesor. Mientras que en la conferencia del 4 de septiembre Torra prometió "no aceptar" unas eventuales condenas contra los líderes independentistas y a convertir ese momento en una "causa justa" para la independencia, su Govern también viene asegurando que prioriza el diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez.