PSOE y PSC cierran filas con Núria Marín y niegan su implicación en las irregularidades del Consell Esportiu de L'Hospitalet

Las ejecutivas del PSOE y del PSC han cerrado filas con la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, después de que esta haya puesto sus cargos orgánicos a disposición del partido por unas presuntas irregularidades en el consejo deportivo de su ciudad, en las que niegan que esté implicada.

En sendas ruedas de prensa, tanto el portavoz socialista, José Luis Ábalos, como la viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, han sostenido que no se ha acreditado a día de hoy un vínculo directo entre la alcaldesa y las presuntas irregularidades en el Consell Esportiu de L'Hospitalet, que es una entidad privada que recibe subvenciones públicas.

"Consideramos que no hay ningún caso que tenga que ver con Núria Marín", ha defendido Granados, que ha subrayado el "máximo apoyo" de la dirección de los socialistas catalanes a la alcaldesa de la segunda ciudad más grande de Catalunya, informa EFE.

La semana pasada, Marín, que es presidenta del PSC y vocal del PSOE, declaró como ante los agentes de la Policía Nacional que intentan aclarar si el Consell Esportiu de L'Hospitalet destinó a fines particulares algunas de las ayudas públicas que gestiona y si justificó las subvenciones concedidas mediante documentación mendaz.

En las reuniones celebradas este lunes por la mañana, Marín ha trasladado todos los detalles de lo sucedido a las ejecutivas del PSOE y del PSC, que una vez escuchado su relato han decidido no tomar ninguna medida respecto a la también presidenta de la Diputación de Barcelona.

Granados ha restado importancia al hecho de que Marín haya puesto su cargo a disposición del partido porque se trata de un "formalismo" que recoge el código ético del PSC siempre que la justicia investigue a alguien del partido en relación con un presunto caso de corrupción.

La portavoz parlamentaria del PSC ha insistido en que, en este caso, Marín no está implicada de forma directa con el caso que se estudia. También Ábalos ha resaltado que hasta la fecha no hay indicios de una responsabilidad directa de Marín en el caso, aunque se ha reservado la opción de tomar medidas en un futuro, en función de cómo avance la investigación, pues "todavía no está claro en calidad de qué" va a estar investigada Marín.