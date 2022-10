Sandro Rosell pide su absolución por el fichaje de Neymar “sin apelar a injusticias pasadas”

La defensa del expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell ha solicitado su absolución en la causa por presunta corrupción en el fichaje del delantero brasileño Neymar Jr. “sin apelar a injusticias pasadas”, en referencia a la prisión preventiva desproporcionada que sufrió el empresario en otra causa.

Este lunes quedará visto para sentencia el juicio contra los expresidentes del F.C. Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu y el delantero brasileño por su fichaje por el club azulgrana en 2013. Las defensas han visto como se les allanaba el camino al retirar la Fiscalía todas las acusaciones y quedar solo el fondo de inversión DIS, propiedad del 40% de los derechos de Neymar, como única acusación.

El juicio ha sido el cuarto para Rosell en los últimos años. De los tres juicios anteriores, Rosell ha terminado absuelto. En el primer caso Neymar, Rosell pactó su absolución a cambio de que el Barça fuera condenado. Después vino el caso en que pasó más de dos años en prisión provisional para resultar absuelto de blanqueo de capitales y este septiembre también fue exonerado de fraude fiscal.

El empresario confía en que el resultado exculpatorio se repita en el procedimiento por el traspaso de Neymar. Y todavía le puede quedar la vista por el trasplante del hígado de Abidal, todavía en fase de instrucción tras dejar sin efecto la Justicia su archivo inicial.

En su informe final, el letrado Rafael Alcácer, que ejerce la defensa de Rosell, ha replicado una por una las tesis que antes habían expuesto los abogados del fondo DIS y la Federación de Asociaciones de Atletas Profesionales de Brasil, que piden cuatro años para el expresidente y dos y medio para el delantero.

El abogado de DIS, Eliseo Martínez, ha mantenido que los 40 millones que el Barça y Neymar acordaron en 2011 para su fichaje fueron “un soborno”. Para la defensa, en cambio, la cifra forma parte de las negociaciones habituales del mundo del fútbol, ya que los 40 millones los debía abonar una parte u otra en función de cuándo se materializara el fichaje de Neymar. Un formato similar, ha recordado Alcácer, al traspaso de Figo del Barça al Real Madrid de hace décadas.

“No puede considerarse ilegal que un club haga todo lo posible para fichar a un jugador”, ha recalcado Alcácer, que ha alegado que de aceptar las tesis del fondo DIS cualquier cláusula de rescisión de un jugador supondría una alteración de las reglas del mercado de fichajes porque incrementa su precio.

“La barrera de 40 millones no era solo para otros clubes, también lo fue para el Barcelona”, ha incidido el abogado, que ha recordado que la entidad azulgrana tuvo que pagar esa cantidad más otros pagos “inherentes al traspaso del jugador”. Todo ello, además, fue supervisado por la FIFA, que no vio problema alguno, ha recordado Alcácer. “Si no hay infracción de FIFA no hay incumplimiento de obligaciones por parte de Sandro Rosell o del Barcelona”.

Antes de la réplica de Alcácer ha sido el turno de las acusaciones particulares, cuyas tesis se han visto tocadas por la retirada a última hora de la Fiscalía. Para avalar sus tesis, se han basado en las primeras declaraciones de Rosell y Bartomeu en fase de instrucción, pero no en sus palabras durante el juicio. Entonces ambos dirigentes aseguraron que los 40 millones eran para “proteger” el fichaje de Neymar.

“Se ha sobornado por debajo de la mesa con el pago de 10 millones y la promesa de otros 40 millones de euros”, ha abundado Martínez en referencia a la prima de fichaje que el club acordó con el jugador en 2011.

Pese a que los distintos testigos han sido más favorables a las tesis defensivas que a la acusación, Martínez ha contraatacado al afirmar que los testimonios, especialmente los exdirectivos del Barça que han comparecido en el juicio, participaron en mayor o menor medida en el fichaje de Neymar “y si no han sido acusadas es porque dijeron que seguían instrucciones”. En consecuencia, ha pedido al tribunal no tener en cuenta sus testificales.