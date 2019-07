El Ayuntamiento de Albacete ya no tiene representantes políticos en sus mesas de contratación

No habrá cargos políticos en la mesa de contratación del Ayuntamiento de Albacete. Es la decisión tomada por el Equipo de Gobierno del consistorio albaceteño y es uno de los 44 puntos que componen el pacto entre Ciudadanos y PSOE que ha materializado un gobierno de coalición para este mandato y una Alcaldía ‘dos y dos’.

“Este equipo de Gobierno ha trazado ya una hoja de ruta para que desde los primeros días este pacto sea objeto de cumplimiento”, ha dicho el alcalde, Vicente Casañ, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el vicealcalde, Emilio Sáez.

Según Casañ, la “despoliticación” de las mesas de contratación va a suponer “una mayor eficiencia, transparencia y objetividad”. Se acaba así, dice con la “injerencia de los políticos” para, a partir de ahora, “dejar trabajar a los que realmente saben: los técnicos y funcionarios de esta casa”, insiste Casañ.

Se trata del punto 4 de los 44 que recoge el documento rubricado por ambas formaciones — apenas una hora antes del Pleno de Constitución de la Corporación Municipal — y que hicieron posible la investidura el pasado 15 de junio. Un documento que este lunes el propio Casañ mostraba en la sala de prensa y del que ha dicho: “Esto no se nos va a olvidar”.

Por su parte, Emilio Sáez, vicealcalde del Ayuntamiento de Albacete, ha apuntado que con esta medida la intención de sendas formaciones, que gobernarán juntas estos cuatro años, es la de no coartar las libertades técnicas del consistorio. Aunque ha advertido: “Eso no quiere decir que no mantengamos un control”. Además, Sáez ha insistido en que la intención del nuevo Equipo de Gobierno es sacar a contrato público aquellos servicios cuya gestión haya finalizado, en lugar de “renovaciones” que se habían estado dando años atrás.

“Queremos trabajar para que la contratación pública cumpla con parámetros claros de prevención de riesgos, de igualdad de hombres y mujeres”, ha apuntado el vicealcalde que ha asegurado: “Se está empezando a planificar el cumplimiento” de las 43 medidas restantes que contempla el pacto.

Liberaciones y sueldos

Al contrario que sucede en otros Ayuntamientos de la región todavía no se conoce el número de liberaciones con las que contará la Corporación Municipal este mandato. Tampoco así sobre los sueldos de los dos alcaldes que se turnarán en el sillón estos cuatro años. “Es un asunto que requiere de nuestro tiempo pero había cuestiones que eran más importantes que estos asuntos que las liberaciones”, ha apuntado Casañ.

Esto se decidirá en el Pleno Extraordinario que está previsto para esta misma semana.