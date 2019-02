El Ayuntamiento de Toledo también respalda la 'bloqueada' Ley de Renta Garantizada de Podemos

La búsqueda de apoyos de Podemos a su proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, elaborada dentro del Gobierno castellano-manchego pero ‘bloqueada’ en la actualidad para su remisión a las Cortes regionales, ha ofrecido resultados dispares en dos importantes plenos municipales, los de Toledo y Ciudad Real. En el primer caso, la sesión plenaria ha permitido la aprobación de la moción impulsada por la formación morada gracias a los votos a favor de Ganemos Toledo (que la presentó a pleno) y a la abstención de los 18 concejales que suman PP y PSOE. Los tres ediles de Ciudadanos han votado en contra de que se tramite esta normativa en las Cortes regionales.

Con ello, Toledo se suma a Villarrobledo (Albacete) en cuanto al respaldo municipal a la moción con la que Podemos Castilla-La Mancha ha querido salir al paso de la confusa situación en la que se encuentra su proyecto de ley, a un mes de la disolución del Parlamento castellano-manchego. La diferencia es que en el municipio albaceteño los concejales socialistas votaron a favor mientras que los toledanos se han abstenido.

Ganemos Toledo ha defendido que esta ley “permitiría contar con recursos para atender las necesidades de las familias más vulnerables", según su portavoz, Javier Mateo. “Confiamos en que este acuerdo plenario sirva para trasladar una reflexión al Gobierno de la región y a su presidente, Emiliano García-Page, ante la innegable necesidad social de esta ley”, ha añadido.

No obstante, este apoyo no se ha conseguido en Ciudad Real. El pleno ha rechazado la moción debido a que el PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito han votado en contra, y el PSOE se ha abstenido. En este caso, Ganemos también ha votado a favor y confiaba en que los socialistas hicieran lo mismo. Por eso ha reprochado a la alcaldesa, Pilar Zamora, no haber cumplido con un voto a favor que, según afirman, ya había comprometido.

Esto ha motivado duras críticas por parte de la coalición de izquierdas:

Pilar Zamora ya no convence a nadie. No se puede presumir de compromiso con quienes más lo necesitan y pensar en Page antes que en la ciudadanía. No se puede poner de perfil ante la aprobación de la #LeyDeGarantiasCiudadanas de @CLM_Podemospic.twitter.com/qjKQEvks9Y — Ganemos Ciudad Real (@Ganemos_CR) 28 de febrero de 2019

La moción que Podemos ha impulsado, y que diferentes confluencias municipales han registrado en varios ayuntamientos, denuncia la “paralización” del curso de esta ley, “desfavorable para la mayoría social”, e insta al Ejecutivo a que “desbloquee el curso normal” de su tramitación, y por ende sea llevado con la mayor brevedad a su procedimiento en las Cortes de Castilla-La Mancha.

En una entrevista con eldiarioclm.es, la consejera encargada de la redacción de este proyecto de ley, Inmaculada Herranz, ha afirmado que la normativa “puede y debe” aprobarse en la presente legislatura y ha dicho no entender los motivos por los que sigue retenida. Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha insistido esta semana en que la situación en el seno de Podemos no permite remitir a las Cortes ninguna ley ante la previsión de que no reciba los apoyos necesarios y sigue acusando a la formación morada hacer “pinza” con el PP.