Primer apoyo municipal del PSOE a la moción de Podemos que pide tramitar la Ley de Garantía de Ingresos

Podemos ha obtenido el primero de los apoyos municipales a la moción que ha registrado en varios ayuntamientos para “desbloquear” la tramitación del proyecto de Ley de Garantía de Ingresos, después de que el presidente de las Cortes castellano-manchegas, Jesús Fernández Vaquero, confirmara que no se tramitará esta legislatura. Ha sido el Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), gobernado por los socialistas, el primero que ha aprobado la propuesta, con los votos favorables del PSOE, Se Puede Villarrobledo (SPV), Izquierda Unida, el concejal no adscrito y la abstención del PP. No hubo, por tanto, ningún voto en contra. La propuesta se ha tramitado en pleno municipal por el procedimiento de urgencia.

La Ley de Garantías de Ingresos y Garantías Ciudadanas que tramita Podemos Castilla-La Mancha desde su participación en el Gobierno regional desde la Consejería para la Coordinación del Plan de Garantías está actualmente “bloqueada” en las Cortes de Castilla-La Mancha, tal y como denuncia la moción, pese a haber recibido el visto bueno del órgano ejecutivo autonómico.

En palabras de los diferentes portavoces de los grupos municipales, se constataba la necesidad de "desbloquear" esta situación para ofrecer una solución habitacional, energética y de renta a las familias de Castilla-La Mancha. La portavoz del gobierno socialista de Villarrobledo, y miembro de la ejecutiva regional de Emiliano García Page, Trinidad Moyano, anunciaba el apoyo del PSOE “independientemente” de lo que el partido haga en otros municipios porque “creemos que cuando hablamos de familias y personas es fundamental dar soluciones”. “Es una buena ley que merece ser apoyada”.

Por su parte, el portavoz de SPV, Mario de la Ossa, ha declarado como “histórico” el “mensaje de unidad y empoderamiento municipal” que se traslada desde Villarrobledo “a quien nos gobierna en las Cortes”. “Un municipio unido por los Servicios Sociales, por la alternativa habitacional, por la lucha contra la pobreza energética y por las garantías de rentas. Esperamos que el PSOE, que Fernández Vaquero, recoja en sentir de tantos Ayuntamientos que necesitamos soluciones para nuestros vecinos”.

Que se tramite con la mayor brevedad

La moción de Podemos que se ha aprobado denuncia la “paralización” del curso de esta ley, “desfavorable para la mayoría social”, e insta al Ejecutivo a que “desbloquee el curso normal” de su tramitación, y por ende sea llevado con la mayor brevedad a su procedimiento en las Cortes de Castilla-La Mancha.

De momento, esta moción ya se ha registrado en los ayuntamientos de capitales provinciales como Toledo y Ciudad Real donde se está negociando, así como en los municipios de Pioz, Villanueva de la Torre, Villarrobledo, Palomeque, Cabanillas del Campo, Casasimarro, Beteta, El Viso de San Juan, Chozas de Canales, Burguillos de Toledo o Puebla de Don Rodrigo, aunque de manera progresiva el objetivo de Podemos es que se debata (y a ser posible, se apruebe) en decenas de corporaciones locales de la comunidad autónoma.