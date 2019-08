El Ayuntamiento de Villarrobledo abona solo la mitad del sueldo a los trabajadores municipales por segundo mes

Más de 300 trabajadores y trabajadoras municipales del Ayuntamiento de Villarrobledo siguen pendientes, a 19 de agosto, de la mitad de la nómina correspondiente al mes de julio. Por segundo mes consecutivo el Ayuntamiento ha abonado la mitad de los salarios -- tanto a ellos como a los cargos políticos-- como ya sucedió con la nómina del mes anterior, el de junio.

El motivo que ha llevado al Ayuntamiento a no poder hacer frente al pago íntegro de las nóminas de sus trabajadores es la falta de liquidez, el mismo que alegaron ya el mes pasado. Ante esta situación desde Se Puede Villarrobledo, la marca de Podemos en el Ayuntamiento de la localidad, propuso en el pasado pleno del mes de julio una auditoría. "Queremos ver cómo están exactamente las cuentas", explica a esta redacción Mario de la Ossa. Una petición que, sin embargo, no salió aprobada porque tanto PP -- ahora en el gobierno municipal-- como PSOE votaron en contra de la misma. "No sabemos como están las cuentas pero la realidad es que hemos llegado a agosto y nos ha vuelto a pasar lo mismo con la nómina correspondiente al mes de julio", se lamenta el edil.

La mitad de la nómina de julio no es el único pago pendiente del consistorio de Villarrobledo a sus trabajadores, según apunta De la Ossa: "Tampoco se ha pagado la paga extra de verano". De hecho, el edil de Se Puede Villarrobledo asegura que no hay expectativas ni fecha en el horizonte para el cobro de las extras y asegura: "Cuando preguntamos por este tema nos dice que se cobrará cuando sea posible".

Un nuevo presupuesto

El pasado 29 de julio el Pleno de Villarrobledo aprobó el presupuesto del presente ejercicio del que se esperaba que sería la panacea y solución a estos problemas de liquidez y, por lo tanto, al pago a medias de las nóminas. "En ese presupuesto en principio está consignado y dotado los fondos para poder pagar las nóminas del Ayuntamiento", apunta De la Ossa que asegura que la "excusa" de la falta de presupuesto ya no es válida.

La situación no es algo nuevo para estos trabajadores que vienen padeciendo retrasos, e impago de pagas extras o nóminas desde el año 2010. Estos años atrás los retrasos han sido de días, se ha cobrado la nómina finalmente entre el 5 y el 7 de cada mes, según explicaba semanas atrás a esta redacción, José Ángel Olmedo, presidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Villarrobledo, que asegura que los trabajadores municipales “venimos arrastramos la paga extra del 2012” a las que se suman deudas de cotizaciones que derivan desde el año 2010.

Tanto así que un 50-60% de los empleados afectados ya han denunciado la situación y hay sentencias en firme que condenan al Ayuntamiento a pagar.