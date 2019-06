Cabañero: “Me gustaría que me acompañase Juan Ramón Amores en una Vicepresidencia"

Santiago Cabañero seguirá al frente de la Diputación provincial tras ser ratificada por unanimidad su candidatura -cuatro años más- por el Comité Ejecutivo del PSOE de Albacete que llega, en esta ocasión con un diputado provincial más tras el 26 de mayo -pasa de 11 a 12- y solo necesita la abstención del único diputado de Unidas Podemos.

De momento se baraja el 28 de junio, el viernes de la semana próxima, como fecha para el Pleno de investidura en el que Santiago Cabañero, al igual que el resto de diputados provinciales, tomarán posesión. Si todas las credenciales se piden a tiempo y sin que haya recursos de por medio, el próximo 28 de junio la nueva Corporación Provincial quedaría constituida.

Llega usted con una situación diferente por ese diputado más a esta toma de posesión

Sí, es una situación diferente por ese resultado y también con la ventaja de conocer la casa y de venir ya con un presupuesto nuestro. Hace cuatro años nos encontramos una situación, un presupuesto que no era el nuestro e, incluso, con un plan económico y financiero impuesto desde el Ministerio. En este caso es una continuidad de las políticas de este tiempo pasado por lo que preveemos que el inicio, en principio, sea más fácil.

¿Se han reunido ya con Unidas Podemos para pactar la abstención que necesita para su investidura?

No. No nos hemos reunido. Sí es cierto que hemos tenido contacto tanto con los anteriores diputados -de Ganemos IU-, Nacho y Victoria, pero es cierto que todos los partidos estos días hemos estado implicados en los pactos municipales. Primero tocaba cerrar las situaciones de cada sitio. Mi idea es reunirme esta semana con los tres partidos que van a estar representados aquí. Voy a llamar a los tres -Unidas Podemos, PP y Ciudadanos- aunque lo que es más fácil es pensar que con quien más fácil puede resultar el acuerdo es con quienes fueron nuestros socios en la anterior investidura, con quienes hemos pactado los presupuestos.

Aún así, la cortesía no está reñida con la ideología y me siento en la obligación de hablar con los tres grupos.

Visto como se han desarrollado los pactos en los ayuntamientos, ¿hay preferencia por la opción de un pacto PSOE-Ciudadanos en la Diputación de Albacete?

En otros sitios se ha pactado con Ciudadanos porque otras sumas no daban. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Albacete es que con Unidas Podemos no sumábamos por lo que la alternativa era o un gobierno del PP o un gobierno compartido con Ciudadanos y ante esa tesitura el PSOE optó por la segunda opción.

Aquí la situación es otra. Aquí yo me he sentido muy cómodo en esta legislatura gobernando con el apoyo, en momentos puntuales, con Ganemos- IU en la elaboración de los presupuestos y en la investidura. Me siento en la obligación moral en que sea el primer contacto. A mi lo que me gustaría es que todos los diputados votaran a favor de mi investidura. A nadie le voy a decir que no quiero sus votos.

Independientemente hay que ver las dinámicas de funcionamiento, todo eso hay que pactarlo.

Termina como empezó. Su equipo de Gobierno acaba de aprobar 203.000 euros en ayudas al transporte escolar en la provincia de Albacete, una de las primeras medidas que puso en marcha hace ahora cuatro años.

Ha sido una de las políticas de las que más orgulloso me he sentido. Evidentemente no es competencia municipal ni de Diputación pero podríamos haber pasado toda la legislatura preguntando de quién era la compentencia y que los niños de los pueblos no hubiesen tenido las mismas oportunidades que aquellos que viven en los grandes. Nuestro objetivo era ese, igualarlos, que quien vive en un pueblo pequeño, además de tenerse que trasladar para poder estudiar, lo que no queremos es que sus padres tengan un sobrecoste económico. Ahí es donde quisimos ayudarlos. Estas ayudas fueron muy bien acogidas porque eran necesarias.

¿Con qué pendientes, o ‘espinitas’ cierra el mandato?

Son muchas. Si dijésemos que no nos quedan espinitas sería porque no tenemos ilusión. Me gustaría que avanzáramos de forma más rápida en las políticas para combatir la despoblación. Es cierto que nos vamos a encontrar una situación económica en la sociedad con el problema del paro menos acuciante que años atrás. Pero sigue habiendo temas que necesitarán de la ayuda de la Diputación y en eso tenemos que mejorar.

Y ser capaces de atraer riqueza, volcándonos un poco más para que al mundo rural lleguen las oportunidades. Lo podemos hacer mucho mejor de lo que lo hemos hecho.

¿Qué reto se marca para estos siguientes cuatro años?

Lo primero, que la provincia sea más igual. Que nadie pueda acusar que la brecha se ha agrandado, la brecha entre el mundo rural y el mundo urbano. La igualdad es una de las aspiraciones que tenemos que tener en las administraciones, también la igualdad de género. El reto de la despoblación. Hay pueblos que se mueren, que no tienen espera y habrá que volcarse e inventarse medidas de discriminación positiva, también en la asignación de recursos. Estos habrá que estudiarlo despacio, con mucho detenimiento pero hay que ser más ambiciosos para poder estar más cerca de los municipios más pequeños.

FOTO: Lourdes Cifuentes

Entre los nombres que le acompañarán esta legislatura destacan Francisco Valera, el secretario de Organización del PSOE albaceteño, o Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda. En los últimos días se ha comentado que Valera sería uno de sus vicepresidentes. ¿Ostentará Juan Ramón Amores una Vicepresidencia en el siguiente mandato de la Diputación?

Me gusta ser prudente y sin ser presidente todavía, no voy a nombrar vicepresidentes. Primero tendremos que nombrar presidente, y en ese momento habrá que nombrar los vicepresidentes. En todo esto hay mucha especulación aunque evidentemente en quien confío para dirigir el partido es Fran Valera y es lógico que esté muy cerca de mi aquí.

Y también digo como un deseo que me gustaría que me acompañase Juan Ramón Amores en una Vicepresidencia. Creo que es una persona que puede dar mucho de sí porque ya está dando mucho de sí. Es un hombre con mucha experiencia que puede aportar mucho a la Diputación.

De todas maneras no tengo las áreas definidas a día de hoy. Pero ya digo, hay que ir paso a paso.

Sobre el pacto entre PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento, ¿cree que la opción escogida es la mejor?

Lo mejor para esta ciudad es que el PSOE hubiera tenido la mayoría suficiente para poder gobernar solo. Pero en política cuando se avanza es cuando se está en el gobierno. Hay que ser pragmáticos. El PSOE tenía dos opciones: o un gobierno del PP apoyado en Ciudadanos o compartido entre ellos, o bien una alternancia como la que se ha establecido.

Ante estas situaciones la opción que finalmente se ha dado me parece la mejor posible. Lo que sí le traslado es que desde el primer momento hemos estado apoyando a Emilio Sáez y hemos estado en perfecta connivencia con el resto de estructuras -con el partido a nivel regional y federal- para que estos acuerdos fructificasen.

El pacto firmado por Casañ (Ciudadanos) y Saez (PSOE) alude a las administraciones, concretamente a la Junta y la Diputación, en algunos puntos. ¿Han entrado todas las administraciones en el proceso de negociación para cerrar la Alcaldía de Albacete?

No, no, no, no. La negociación ha sido entre partidos, no entre las administraciones. Eso sería dar un mal uso a las instituciones si las instituciones hubiesen estado vinculadas a la consecución de estos acuerdos. Como secretario general le digo que cuestiones demandadas por Ciudadanos, como el Hospital, lo hemos peleado siempre. Nosotros lo peleamos cuando gobernaba el PP, lo hemos peleado con el Gobierno de García-Page, y lo vamos a seguir peleando. Sabemos que García-Page es cómplice nuestro en esta tarea. Él tiene como uno de sus principales retos de gobierno el hospital que merece esta provincial.

¿Renuncia al escaño de diputado autonómico?

No son incompatibles legalmente, sí entiendo que lo son en mi partido, pero aunque no lo fuera yo voy a renunciar. Entiendo que como secretario general, en un proceso de elecciones autonómicas, tengo que poner mi cara al frente y había que estar ahí. Pero evidentemente la Diputación tiene suficiente trabajo como para que nos centremos en ella, y a eso me voy a dedicar. Renunciaré a mi acta de diputado regional cuando mi partido me diga que es el momento.

¿Quien le sustituirá en las Cortes de Castilla-La Mancha?

El que va el siguiente en la lista es Antonio Sánchez, quien ha sido nuestro candidato en Caudete.