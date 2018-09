Cebolla solicitará la declaración de zona gravemente afectada tras la riada

La localidad toledana de Cebolla solicitará ser declarada como zona gravemente afectada por emergencia -anteriormente denominado zona catastrófica- tras la riada que tuvo lugar este pasado fin de semana por las fuertes lluvias y que ha provocado numerosos daños materiales, aunque afortunadamente ninguno personal de gravedad, a consecuencia del desbordamiento del arroyo Sangüesa.

Así la ha confirmado la alcaldesa del municipio, Silvia Díaz, en declaraciones a este medio, en las que ha apuntado que aunque se continúan limpiando viviendas y edificios del municipio, la circulación Cebolla se ha normalizado ya. No obstante, ha destacado que la riada provocó daños en una treintena de vehículos y entre 60 o 70 viviendas se vieron afectadas por la entrada de agua y lodo.

Se trata de un suceso para el que, según afirma, el municipio está “prevenido” debido anteriores inundaciones que han sufrido por la orografía que presenta -situado entre dos colinas entre las se encuentra el mencionado arroyo ya soterrado-, pero para el que no se puede calcular “la cantidad de agua ni cómo va a venir”, una situación que está siendo analizada por técnicos municipales y de la Diputación de Toledo, precisa.

En este sentido, Díaz apunta como una de las claves en la actual configuración urbanística del municipio a “la búsqueda de agua” de los vecinos de Cebolla que han ido construyendo las viviendas del mismo en las proximidades del arroyo Sangüesa, en una población que ya aparecía en textos del siglo XII y que actualmente cuenta con unos 3.300 habitantes.

A pesar del mazazo y de las dificultades que está atravesando la localidad estos días, la alcaldesa muestra su ímpetu en que Cebolla pueda volver cuanto antes a la normalidad y solventar los daños ocasionados, ante los que unas 300 personas estaban trabajando este domingo.

Una de las situaciones más angustiosas la vivió Julia Carretero, quien y tal como relataba en este reportaje de Noticias de Castilla-La Mancha Media (CMMedia), que fue sorprendida por la riada y aguantó “agarrada a las rejas de una ventana -de casa de su madre- más de media hora” tras no poder subir a su vehículo a causa de la fuerza del agua.

Finalmente, a la mujer “le flaquearon" las fuerzas y "se dejó caer al agua”. Una situación que, físicamente, solo le provocó pequeños moratones y en la que evitó que su madre abriera la puerta de su casa para intentar salvarla ya que “el agua la hubiese tirado a ella”, explicaba Julia en el vídeo.

Mientras veía como el agua arrastraba varias coches, Julia logró entrar en la farmacia por el hueco del escaparate contra el que anteriormente había chocado un coche, donde, a pesar del agua que entraba, pudo poner a salvo su vida.

Cebolla continúa poniéndose en pie tras este suceso con el ánimo de sus vecinos y el apoyo que está recibiendo, como el que Díaz dice que está prestando la Delegación del Gobierno con su colaboración y asesoramiento para solicitar la declaración de zona gravemente afectada -para la que dispone de un mes de plazo-.

“Le dije a García-Page que no viniera, quiero estar con la gente de mi pueblo”

En este sentido, y preguntada por el apoyo y visitas que ha recibido por representes de instituciones públicas o de partidos políticos, Díaz asegura que el respaldo está siendo “totalmente espectacular” y que, por parte del Gobierno regional, ha recibido llamadas de diferentes consejeras para intentar ayudar bajo las competencias que gestionan, como la de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, preocupándose por las personas de Cebolla usuarias del servicio de Teleasistencia.

“Estaba pendiente porque no se ha restablecido el servicio de telefonía, aunque en algunas casas ya funciona, y tenemos muchas personas utilizando la Teleasistencia. También la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha estado en contacto con nosotras. He pedido que no desplazasen”, insiste Díaz, que agrega que se está “criticando que no haya venido el presidente regional, Emiliagno García-Page, y yo le pedí que no viniera”.

“Tengo que estar volcada con mis vecinas”, subraya la alcaldesa de Cebolla, que lamenta la situación en la que han quedado algunos edificios públicos como el de la Biblioteca, donde decenas de personas están trabajando por recuperar limpiar el edificio y poder recuperar parte del mobiliario y libros, de los que se ha habido numerosas pérdidas, según la publicación también que hacía el perfil de la propia Biblioteca en Facebook.

La solidaridad de otras bibliotecas

Entre el lamento por los daños provocados también hay sitio para la solidaridad y la empatía, como la que han mostrado distintas bibliotecas de la región con su apoyo a la de Cebolla incluso ofreciendo donaciones de libros. Así lo hacía, por ejemplo, la de Marchamalo (Guadalajara), que proponía donar los ejemplares duplicados que tienen de libros. Otros usuarios mostraban su agrado con la idea y ofrecían donar también ejemplares.

El apoyo a Cebolla tras esta catástrofe se ha visto reflejado también por parte de otros ayuntamientos o instituciones como la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), que apoyaba que la localidad sea declarada como zona gravemente afectada para lograr que se adopten por parte del Gobierno de España medidas económicas como ayudas al empleo con la reducción de medidas fiscales y de la Seguridad Social, así como determinadas exenciones de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o reducciones del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Tras la v isita realizada por el presidente de la Diputación de Toledo, el delegado del Gobierno el delegado de la Junta en Toledo, hoy ha estado también en Cebolla el número dos del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, que ha recalcado la idea reclamada también por la propia alcaldesa de solicitar a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que lleve a cabo actuaciones para resolver esta situación.

“Es necesario que todos colaboremos para que Cebolla vuelva a la normalidad pero sobre todo para evitar que esto vuelva a ocurrir”, ha apuntado Gutiérrez, que ha afirmado que lo importante es arreglar “la causa que provoca, año tras año, situaciones de este tipo, e insta a la Confederación Hidrográfica del Tajo a realizar la tarea que le viene reclamando desde hace tiempo el propio ayuntamiento de esta localidad”.

Aplaude asimismo secretario de Organización del PSOE castellano-manchego el “ejemplo de unidad que está demostrando el pueblo de Cebolla para recuperar su localidad y para solidarizarse con los que se han visto más afectados”, y critica que “algunos dirigentes políticos del PP, intenten utilizar este asunto como arma electoral”. “Los responsables políticos lo que deben hacer es arrimar el hombro y no utilizar triquiñuelas ante la adversidad o el sufrimiento de la gente”, agrega.

El PP de Cebolla apunta al regional: "No es tiempo de reproches"

De su lado, el PP de Castilla-La Mancha ha criticado la “desidia, dejadez y abandono” que a su juicio ha tenido Gobierno regional con la localidad toledana tras la riada. El portavoz adjunto del PP en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco, ha hecho hincapié en que el presidente regional, Emiliano García-Page, “ha desaparecido” mientras se producía este hecho y ha incidido en que desde la Junta se ha actuado “de forma negligente, tomando malas decisiones y dando órdenes contrarias” a los medios desplazados hasta el lugar.

“Se podían haber prestado servicios y evitado males mayores, se podían haber puesto a disposición muchos más medios de los que ordenaron los responsables de la Junta”, ha lamentado Robisco. El ‘popular’ ha apuntado también que incluso desde el Gobierno regional se han dado “órdenes de permanecer en silencio, callados y desaparecidos” a los medios que acudieron hasta Cebolla para “no dar la cara ni pedir disculpas por el trabajo mal hecho”.

Unas críticas que ha lamentado el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cebolla, que ha manifestado, ante las declaraciones de "algunos dirigentes de nuestro partido", su intención de no "realizar ninguna declaración política sobre los hechos sucedidos", y han reclamado, entre otras peticiones, que "no es tiempo de reproches, ni de pedir responsabilidades" porque "el tiempo lo exigirá a quien corresponda".

Así lo han manifestado a través de su cuenta de Facebook los 'populares' de Cebolla, donde han señalado que desde la tarde del sábado se pusieron "a disposición del pueblo, el Ayuntamiento y la alcaldesa". "Desde el primer momento trabajamos junto al Gobierno municipal en lo que fue preciso y de ayuda".

Cs reclama un plan específico para estos casos

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, que también ha visitado el municipio, ha calificado la situación que atraviesa Cebolla como "desastrosa", al tiempo que ha reclamado un plan de prevención específico para estos casos, pues "a día de hoy Castilla-La Mancha ha demostrado no estar preparada para afrontar riadas así".

De Miguel ha lamentado que "pese a no ser la primera vez que en Cebolla hay una riada, nunca de estas dimensiones, no se ha tomado ninguna medida, ni han recibido apoyo de las administraciones".

Cabe recordar también sobre este suceso la denuncia realizada por el Sindicato de Bomberos Forestales de Castilla-La Mancha (SIBF) en las redes sociales, donde denunciaron “falta de coordinación en el suceso” de Cebolla y la “prohibición de hablar con la prensa” por parte de la Junta a los profesionales de este servicio que actuaron tras la riada.