El 42º Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Manzanares' abre el plazo de participación

El plazo de presentación de obras al 42º Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Manzanares' estará abierto en el Gran Teatro de este municipio de Ciudad Real desde el próximo lunes, día 13, hasta el 24 de agosto. Convocado por el Ayuntamiento de Manzanares, con la colaboración de la Diputación Provincial, el certamen cuenta con 10.500 euros de fondo de adquisición.

Con motivo de las fiestas patronales en honor de Nuestro Padre Jesús del Perdón, el Área de Cultura convoca esta nueva edición del certamen. El concurso cuenta con un fondo de adquisición de 7.000 euros por parte del Consistorio, y de 3.500 por parte de la Diputación.

Cada participante valorará económicamente su obra y lo hará constar en el Boletín de Inscripción. Todos los fondos de adquisición estarán sujetos a la legislación fiscal vigente. Las obras adquiridas formarán parte de las Colecciones de Arte del Ayuntamiento de Manzanares y de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Podrán participar en el concurso todos los residentes en España que lo deseen. Las obras deberán ser originales, y se deberán presentar siguiendo los requisitos recogidos en las bases. Las medidas mínimas son de 100 x 100 cm, y las máximas de 200 x 200 cm. Junto a las bases se encuentra la dirección de envío y la ficha de inscripción.

El jurado estará compuesto por expertos de reconocido prestigio, que seleccionarán las obras a adquirir y las que se colgarán en la exposición que se podrá visitar durante el mes de septiembre en la sala de exposiciones del Gran Teatro.

En la 41ª edición, el jurado acordó adquirir la obra 'In the modd for silence', de Cristina Megía, para la Colección Ayuntamiento de Manzanares; y 'La memoria líquida III', de Jesús Mozos, para la Colección Diputación de Ciudad Real. Como finalistas fueron seleccionadas las obras 'Una ciudad en el mar', de Purificación Villafranca; 'C-295' de Pablo Rubén López Sans; 'Oro de La Mancha' de Pascual Gimeno; y 'La montaña de la suerte', de Juan Luis Jardi Baraja. Los artistas premiados agradecieron la apuesta del Ayuntamiento por la cultura, además de reclamar el apoyo de las empresas.