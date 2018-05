César Brandon: “Cuando escribía el libro tenía ganas de exponerme… de desnudarme a mí mismo”

César Brandon, hasta hace pocos meses un joven escritor desconocido, ha pasado a copar las listas de libros más vendidos en España tras haberse “desnudado” a sí mismo a través de la poesía. ¿El motivo? Sus ‘101 almas’. Almas que se han popularizado gracias a su paso por el programa de televisión ‘Got Talent’, donde mostró algunos de sus relatos con su peculiar manera de contar las historias de “ciencia ficción basadas en hechos reales” que escribe y que le sirvieron para alzarse como ganador de este concurso.

‘Las almas de Brandon’ (editorial Espasa) es un libro que César ya había publicado anteriormente y que -entre las ‘101 almas’ mencionadas- recoge relatos cortos, cuentos, frases y poemas. Con él, ha generado una oleada de seguidores visibles en cada firma de libros a la que está acudiendo estos días. Por cientos de miles se cuentan también las visitas que ha recibido ya su canal de Youtube, en el que César, natural de Guinea Ecuatorial, se presenta “como autor y como ser humano”, como una persona que quiere “crear cosas”.

En este sentido, en una entrevista con eldiarioclm.es con motivo de su participación en la Feria del Libro de Toledo -donde hubo colas de fans para su firma de libros durante más de dos horas-, César Brandon Ndjocu Davies afirma que no se define a sí mismo como un poeta: “Solo soy una persona que quiere crear cosas. Me gusta todo lo que tenga que ver con escribir, el cine, la televisión, las series…”.

Estudiante de un Máster de investigación e innovación educativa, en el campus de Ciudad Real de la Universidad Castilla-La Mancha (UCLM), el autor manifiesta estar “bastante tranquilo” en esta etapa de su vida a pesar de la fama que le ha generado su paso por el concurso televisivo y la gran acogida que está teniendo su libro, dos hechos por los que sí que está “mucho más ocupado”.

César Brandon en la Feria del Libro de Toledo Foto: Fidel Manjavacas

“Dicen que el libro va bien… no es que no entienda de números pero por cómo he estado viviendo antes y por que el libro ya lo había sacado, no le doy mucho interés al número de personas que lo compran, más que nada me interesan los mensajes de apoyo que recibo o la gente que viene a las firmas a hablar, eso es lo que a mí más interesa. El libro va bien, las personas van mucho mejor, así que genial”, manifiesta el autor.

Brandon relata en este libro todo tipo de asuntos cotidianos, de la familia, de historias de otras personas, de su infancia, su presente o de sus “posibles futuros”. “El libro es una forma de exponer todo eso, de contar diferentes historias que están basadas en hechos reales y otras que son puramente ciencia ficción. Al fin y al cabo las personas necesitamos de historias y yo quiero contar historias. Es bastante biográfico, yo las llamo historias de ciencia ficción basadas en hechos reales”

“Tenía ganas de exponerme”

Para ello, Brandon señala que cuando escribía el libro -entre 2015 y este año- “lo que tenía ganas era de exponerme”. “Para mí es una forma de desnudarme a mí mismo, como autor y como ser humano”, una manera de despojarse en la que se pueden encontrar historias narradas “como si fuera un niño de 4 años” o como “si llevara aquí un siglo entero”.

Se trata de una exposición de su yo más profundo y de su manera de ver la vida, un libro con el que no cree haber “inventado nada nuevo” aunque sí le ha servido para acercar la poesía a un público que “quizá no estaba muy metido” en ella. “Lo sé porque vienen a las firmas y me lo dicen: ‘Tío, no había leído nada de poesía hasta que te he visto en la tele y luego he comprado tu libro'”, afirma Brandon.

Sin embargo, el joven escritor precisa que “ya había un público joven establecido” en este ámbito gracias a autores como Marwan, César Poetry o Diego Ojeda, entre otros. “Lo mismo sin ellos, que han venido antes y siguen todavía, lo mío tampoco hubiese sido tan bien acogido, quizás habría resultado más extraño”.

Aunque está disfrutando de este momento, Brandon ya apunta que sus creaciones no van a quedarse solo en este libro. Ya tiene guiones escritos que si nadie le pide él mismo va a sacar adelante, destaca el escritor al tiempo que muestra su satisfacción por la cantidad de proyectos en los que se está involucrando y que abarcan disciplinas como la música.

La agenda que tiene desde que se proclamara ganador de Got Talent ha provocado que deje “un poco atascado” su máster, pero Brandon valora “las oportunidades” que le están brindando distintos artistas para seguir desarrollando sus creaciones y que espera que se puedan “ver muy pronto”. “También voy hay algún que otro corto y un posible libro que vamos a sacar… están saliendo cosas increíbles”. Un alma de verso libre ha llegado, y no a ‘destiempo’, para quedarse.