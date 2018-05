Cientos de personas rechazan el cementerio nuclear y piden proyectos "serios, creíbles y estables"

Unas 300 personas, según la organización del evento, acudieron a la ya tradicional marcha anual en contra del Almacén Temporal Centralizado que se planea instalar en Villar de Cañas en Cuenca. Se trata de uno de los años con asistencia "más moderada", pero siempre en un ambiente "festivo, familiar y agradable" con niños incluidos que recorrieron el tramo entre la urbanización de Casalongas hasta la localidad conquense.

Al llegar a Villar de Cañas, la plataforma leyó un manifiesto en el que se recuerda que se trata del noveno año consecutivo en que se lucha contra este proyecto. "Hemos pasado años más tranquilos, pero en este el Gobierno de Rajoy ha querido mover ficha", explica la portavoz del movimiento, María Andrés. El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado contempla este año más de 145 millones de euros para la infraestructura. Es por eso que la ciudadanía ha querido encontrarse "de frente" con el Gobierno.

"Queremos dejar claro que no le importamos los vecinos ni la comarca ni las personas de la zona. El proyecto no cumple los requisitos de seguridad en cuanto a los terrenos y no se pueden plantar las razones para él de otra manera que no sea política", asegura Andrés. A la marcha acudieron también representantes de Izquierda Unida Cuenca, Podemos y el director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Joaquín Rodrigo.

Izquierda Unida ha recalcado que la movilización es "clave" para acabar "definitivamente con esta condena para nuestra provincia", para lo que piden un "último esfuerzo para pasar página". Jacobo Medianero, coordinador provincial, ha lamentado que "no avanzamos en desarrollos alternativos y esto se ve en la caída continua de población en nuestra provincia. No ofrecemos proyectos serios de futuro, creíbles y estables, para que la gente decida continuar viviendo o regresar a Cuenca. A cambio, algunos parece que se dan por vencidos en su labor de frenar la despoblación y pretenden convertirnos ya en un basurero."

Por su parte, David Llorente ha explicado que Podemos ha acudido a la marcha para protestar en contra de una infraestructura que consideran "innecesaria, insegura y cara" que explican "solo responde a intereses privilegiados de las constructoras y del lobby nuclear". Además, afirman que existe un "amplio rechazo social" en la región contra el silo nuclear. "Vamos a seguir movilizándonos y luchando hasta lograr la suspensión definitiva del ATC, el cierre de todas las centrales y la transición a un nuevo modelo energético seguro, sostenible y bajo control social", ha afirmado Llorente.

De esta "red clientelar" también ha hablado la Plataforma, que recuerda que estas acusaciones se han denunciado a la Fiscalía Anticorrupción, especialmente en cuanto a las relacionadas con María Dolores Cospedal y su marido, Ignacio López de Hierro y "las contratas que se han llevado de ENRESA". Por otro lado, señalan que "no sabemos" si la empresa pública podrá gestionar los trabajos debido a sus "cuentas deficitarias". "Seguiremos diciendo que no a este tinglado cada vez que tengamos ocasión", explicó Andrés.

Finalmente, desde la Plataforma quieren recordar que la zona "no es apropiada" para este tipo de proyectos al tratarse de un terreno kárstico. "Estamos en un sitio donde hay movimientos de suelo que no generan estabilidad. Es una instalación que tiene que estar de manera estable, entre 60 y 100 años", recalca María Andrés. La Plataforma contra el Cementerio Nuclear participará en una acción el próximo 9 de junio en Salamanca, junto al Movimiento Ibérico Antinuclear, al igual que el 23 de junio en Cuenca en apoyo al cortometraje 'La Fuga'.