Plan de Mejora de Cercanías Madrid: "Decepción" en Azuqueca y una espera de 13 años en Illescas

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha presentado el nuevo Plan Integral de Mejora del Núcleo de Cercanías de Madrid para el periodo 2018-2025 que abordará la modernización de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de nuevo material rodante. La inversión del plan está estimada más de 5.000 millones de euros y tiene por objetivo mejorar el servicio a los ciudadanos y reducir las incidencias que, por ejemplo, se vienen denunciando en la provincia de Guadalajara a la que también llega este servicio.

También contempla, en el capítulo de extensión de la red, una “posible” prolongación de líneas “en función de la demanda” y se especifica que actualmente está en fase de estudio, entre otras, la prolongación de la línea de Cercanías C5 para que pueda llegar a Illescas, en la provincia de Toledo.

Población atendida actualmente en la Red de Cercanías de Madrid Imagen: Ministerio de Fomento

Francisco Rodríguez Sánchez, segundo teniente de alcalde y coordinador del Área de Obras y Urbanismo de este municipio comenta, en declaraciones a eldiarioclm.es, que desde el Ayuntamiento “valoramos de forma positiva que el Ministerio de Fomento haya pronunciado el nombre de Illescas pero el movimiento se demuestra andando, llevamos muchísimo tiempo esperando una infraestructura necesaria no solo en el municipio sino en todo el Corredor de La Sagra”.

14 municipios de La Sagra Alta toledana, comarca en la que viven 110.000 habitantes en un radio de unos 12 kilómetros, esperan desde hace 13 años la prometida llegada del tren de Cercanías. “El ministro dice ahora que tienen que evaluar la necesidad pero creo que con estos datos está más que demostrada”. A eso hay que sumar la situación “fronteriza” de la comarca con la Comunidad de Madrid. “Aquí se dice que cuando Madrid estornuda nosotros nos constipamos y es verdad porque su influencia es impresionante desde el punto de vista de estudiantes, trabajadores o el área comercial del sur de Madrid”.

En Illescas calculan que unas 100.000 personas podrían usar cada año el servicio teniendo en cuenta que, según datos de Renfe, más 30.000 personas utilizaron en 2017 los cuatro trenes convencionales diarios de media distancia que circulan por la localidad tanto en dirección Madrid como en dirección Extremadura o Huelva. “Los estudios sobre el Cercanías cuando los quiera y donde los quiera el señor De la Serna. Se los podemos hacer llegar. Ir a las reuniones que nos pidan. Llevamos mucho detrás de este asunto y encantados de que se nos escuche por lo menos”.

El concejal recuerda que la prolongación de la línea C5: Móstoles El Soto-Atocha- Fuenlabrada- Humanes, ya se contemplaba en el Plan de Cercanías 2005-2010. “Aquel plan hablaba de realizar un estudio de viabilidad, topográfico, el planeamiento…Y todo eso está hecho. Incluso hay un proyecto para desdoblar la actual vía y electrificarla”. En años posteriores se llegó a la conclusión de que no era necesaria la doble la vía en el tramo que separa Illescas de Humanes (unos 14 kilómetros), sino solo electrificarla o en todo caso crear un apartadero para trenes, con la consiguiente rebaja del presupuesto inicial. “Pero desde entonces no hemos tenido noticias y lo que necesitamos es que se estudie ya”.

El plan ya recogía, además, la creación de un apeadero entre Ugena (Toledo) y Casarrubuelos y Griñón (Madrid) además de dos estaciones en Illescas. “Ya existe una, preciosa, que habría que adaptar al Cercanías y se habló de un apartadero en lo que en su día se denominó Illescas Ferial, entre el casco urbano, donde residen 20.000 personas y el barrio del Señorío de Illescas donde viven 8.000”.

Estación de tren en Illescas (Toledo) Foto: ADIF

Francisco Rodríguez recuerda que Illescas fue referente del servicio ferroviario entre 1950 y 1980. “La gente usaba el tren para ir a Madrid. La frecuencia de trenes era importantísima”. Hoy la línea convencional funciona pero “los extremeños se quejan y con razón porque a veces entre Cáceres y Madrid a veces se tardan entre siete y ocho horas”. De hecho, las protestas son frecuentes y el pasado año protagonizaron una gran manifestación en Madrid a la que se sumaron varias ciudades afectadas en Castilla-La Mancha.

Recuerda que la respuesta a las sucesivas interpelaciones del Grupo Parlamentario PSOE a los sucesivos ministros de Fomento, "siempre ha sido que hay partida en los Presupuestos Generales del Estado pero que la dotación es insuficiente para llevar a cabo la inversión. Ya está bien después de 13 años. Solo falta inversión y muchas veces eso es voluntad".

Protestas en Guadalajara porque no se garantizan trenes cada 15 minutos

Y mientras en una parte de la provincia de Toledo esperan la llegada del Cercanías, en la provincia de Guadalajara, donde el servicio ya funciona y los trenes llegan a Azuqueca de Henares y a la capital provincial, el nuevo Plan de Cercanías presentado por el ministro tampoco ha colmado las aspiraciones en la zona.

El alcalde de Azuqueca, (izqu.) con el ministro Íñigo de la Serna y al fondo, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román Foto: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

El alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, asistía este jueves en Madrid, acompañado por la portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, Sagrario Bravo, a la presentación del Plan de Mejora de Cercanías y mostraba su "decepción", tras conocer que las mejoras anunciadas no garantizarán trenes cada 15 minutos para los vecinos de Azuqueca, población ubicada en pleno Corredor del Henares, en el límite con la vecina Comunidad de Madrid.

"El Ministerio se vuelve a olvidar de la C2 (Guadalajara-Alcalá de Henares- Atocha- Chamartín), especialmente en el tramo Alcalá-Guadalajara, donde apenas percibiremos actuaciones", ha señalado. "Existe la posibilidad técnica de alargar las circulaciones desde Alcalá de Henares no solo en hora punta, pero no hay voluntad política", ha explicado.

"El Gobierno de Rajoy margina al Corredor de Guadalajara", ha denunciado el primer edil, que se ha preguntado "¿por qué un vecino de San Fernando tiene trenes cada 10 minutos, uno de Vicálvaro cada seis y un vecino de Azuqueca cada 30?".

El primer edil ha asegurado que la inversión anunciada por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "llega con seis años de retraso". "Quiero confiar en que la mejora de las infraestructuras consiga acabar con las incidencias que en los últimos años se han hecho insoportables", ha añadido.

Mientras, en Guadalajara, la secretaria de la Agrupación Local del PSOE en la ciudad, Sara Simón, ha criticado que el plan "no contiene ningún tipo de actuación en la línea C-2 beneficiosa para Guadalajara, ni nuevas estaciones, ni ampliación de vías, nada absolutamente". Lo califica como "un plan de improvisación para las Cercanías, no aparece ni una sola medida prevista para la línea C-2".

La secretaria local del PSOE ha señalado que "la línea C-2 tiene muchas carencias importantes, que no pueden esperar hasta 2025 para que se les dé solución" y que "lo que contempla este plan de improvisación no acaba con los problemas de esta línea, que hacen la vida imposible a miles de usuarios de la ciudad y que requieren medidas urgentes".

En este sentido, ha recalcado que "falta una mayor frecuencia de trenes, porque no se puede permitir que solo lleguen o salgan trenes de la estación de Guadalajara cada treinta minutos". Además, a su juicio, "falta personal, que ayudaría a solventar muchas de las incidencias que se producen cada día, no aparece ninguna ampliación de trenes Civis y falta un compromiso específico con la mejora de la estación de Guadalajara, no solo en cuanto a accesibilidad, sino una reforma integral de la estación de la capital de la provincia".

Simón ha valorado el Plan de Cercanías como "una absoluta falta de noticias positivas para la ciudad y la provincia de Guadalajara" y ha afirmado que no entiende "la satisfacción que dice tener el alcalde Antonio Román, que continúa rindiendo pleitesía a los ministros del PP mientras siguen menospreciando a Guadalajara".