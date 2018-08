Divergencias entre las plataformas en defensa del Tajo con el nuevo presidente de la CHT

El nombramiento de Antonio Yañez como nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) no ha calado de la misma forma en dos de las organizaciones ciudadanas más trascendentes en la defensa del río Tajo en la provincia.

Así, mientras que el presidente de la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, Miguel Ángel Sánchez, lamenta “el continuismo” del Gobierno de España en su política de agua con la renovación de este cargo, para su homologo de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, Alejandro Cano, este nombramiento supone “abrir una ventana de esperanza” en la gestión de las aguas del río Tajo.

Cano reconoce que aunque la experiencia que han tenido con Yañez en su papel como jefe de Área de Calidad de las Aguas del Tajo -cargo que ha ocupado antes de pasar a ser el presidente de la CHT- “no ha sido nada positiva”, sí cree que su formación “como biólogo” puede resultar de provecho. “Entendemos que es un técnico importante, un buen técnico de la administración. Falta por ver si esa capacidad de buen técnico se transmite”, ha asegurado en declaraciones a este medio el presidente de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo.

De su lado, Miguel Ángel Sánchez, ha mostrado su decepción de no haberle “oído nunca denunciar la situación de los vertidos del Járama, la calidad del agua del Tajo a su paso por Talavera o en La Puebla de Montalbán, así como tampoco la gestión de los pantanos de cabecera -Entrepeñas y Buendía-“. “No le he visto denunciar nada ni tener una actitud beligerante”, ha agregado.

En este sentido, el presidente de la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera lamenta que los nuevos nombramientos del Ministerio para la Transición Ecológica en las diferentes confederaciones hidrográficas están ligados a “líneas muy continuistas”. “Ya quedó claro con el nombramiento del director general del Agua, Manuel Menéndez Prieto. Hay un interés en que no cambie nada de forma abrupta”, ha apuntado.

Además, Sánchez teme que “la cosa va a continuar igual”. “No hay una apuesta clara para revertir la situación del río Tajo ya que esto significaría entrar a fondo en el problema del agua, y hay que meter mano a un problema que ya es urgente”. Una idea a la que no cree que esté dispuesto el nuevo presidente de la CHT ya que, recuerda, “el marco legislativo actual permite la situación que tiene” respecto a la calidad de sus aguas y los trasvases que se siguen dando hacia el Levante.

“Más allá de un supuesto ecologismo ambiental no hay más. No esperamos absolutamente nada, no hay nada tangible. En otros aspectos puede haber mayor dedicación pero en materia de agua es muy complicado. Pongo un ejemplo, a ver quién mete mano en tocar al agua que va a regadíos o a que en Murcia se vayan atando los machos para quitar 100.000 hectáreas de regadío. Ni con mayorías absolutas se han atrevido a hacerlo… y nadie dice que se vaya a cerrar el trasvase”, ha manifestado Sánchez en declaraciones a toledodiario.es

“Lo más importante es que se aproveche adecuadamente”

De su lado, Alejandro Cano ofrece una mirada más positiva con el nombramiento de Yañez y asegura que “apunta un rumbo muy diferente de la cultura que domina en las confederaciones, sobre todo en la del Tajo”. “Llevamos ya tiempo diciendo que la CHT debería estar en manos de ambientólogos ya que los ingenieros hacen una competencia desleal a estos”.

En este contexto, señala que la especialización del nuevo presidente de la CHT puede servir para reconocer que el agua “no es un recurso que hay que explotar sino que es algo que forma parte del mundo y por lo tanto hay que tener en cuenta las relaciones que existen asociadas a ella, con una visión de ecosistemas acuáticos que hasta ahora no tienen las confederaciones”.

“El agua no es un bien comercial, es un patrimonio que hay proteger, una premisa que nos pone en antecedentes. Desde ese punto de vista, el que hayan nombrado a un presidente con perfil de biólogo es muy distinto a lo que estamos acostumbrados”, ha apuntado Cano al tiempo que apunta que aunque en la CHT “hay técnicos muy cualificados, otra cosa es que sobresalgan ante la jerarquía superior del Ministerio”.

“Ahí lo que está en juego es la disposición personal de cada funcionario para obedecer la jerarquía o denunciar irregularidades”, ha apostillado el presidente de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo.