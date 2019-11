José Bono: "No se me ocurre otro Gobierno posible que el que ha propuesto Sánchez con Podemos"

José Bono, exministro socialista y expresidente de Castilla La Mancha, se ha desmarcado este martes de otras voces de antiguos dirigentes del PSOE que han cargado contra el pacto de Unidas Podemos y su partido. "No se me ocurre otro Gobierno posible que el que ha propuesto Sánchez con Podemos", ha señalado en una entrevista con Onda Cero. "No digo que sea el deseable", ha matizado.

Sin embargo, ha dejado claro su rechazo a un acercamiento con el Partido Popular, en la misma línea que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como han propuesto antiguos dirigentes como Juan Carlos Rodríguez Ibarra. "Al PP le pediría humildad. Vais de la manita de Vox. No sois un bizcocho de canela, dais un poquito de asquito", ha señalado.

Sin embargo, no ha dejado de criticar al futurible socio de Gobierno de Sánchez, Pablo Iglesias. "Tiene que saber que desde el Gobierno no caben llamadas al odio social. El odio social del comunismo estalinista se lo guardan ustedes. En el Gobierno no pueden venir por esta monserga", ha remarcado. El exministro de Defensa ha confiado en que, como ocurrió en Castilla-La Mancha, Podemos caiga en votos tras haber estado en el Gobierno.

Sobre la dependencia con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha asegurado que el partido catalán debe decidir entre facilitar el Gobierno o ir a nuevas elecciones. "Pero que pierdan toda esperanza de que sus expectativas sediciosas por apoyar al Gobierno coticen al alza", ha remarcado. "El nacionalismo es una antigualla que necesitamos ahora", ha insistido.