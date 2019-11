Orlena de Miguel, tras la caída de Ciudadanos: "En Castilla-La Mancha tenemos que hacer los cambios pertinentes"

La todavía portavoz de Ciudadanos Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, que dio un paso a un lado en febrero de este año y no presentó candidatura a las primarias para encabezar la lista a la Presidencia de la Junta ha salido este miércoles a la palestra para decir que "dará la cara" tras el descalabro electoral del pasado 10 de noviembre.

De Miguel sostiene que nunca se fue del todo. "Me aparté en un momento dado. Se querían hacer las cosas de otra manera y yo no quería perjudicar a un proyecto que también considero mío, por convicción. Me he dedicado a otras cosas, pero no me he ido en ningún momento".

Ahora, y tras el declive nacional del partido anuncia que retomará la actividad política y lo hará, de nuevo, recorriendo las cinco provincias de Castilla-La Mancha. "Hace tres años esto era un erial. Gasté suela y saliva, recorrí la región y creo que salió bien. Voy a utilizar el mismo método porque no conozco otro foro para hablar con la gente".

Y es que cree que "muchos quieren opinar sobre lo que ha salido mal y que alguien les escuche" pero, matiza, "no vengo de salvadora de nada. He aportado algo a este proyecto, lo hice durante tres años hasta que me apartaron y con ese bagaje quiero seguir aportando. No destruir, sino mejorar".

Un Congreso nacional demasiado lejano en el tiempo

"Tenemos suspendidas las estructuras internas debido a tanto proceso electoral", explica, a la espera del Congreso que la formación naranja deberá celebrar, previsiblemente, en el mes de marzo para decidir sobre la nueva dirección del partido, tras la salida de Albert Rivera.

Será el 30 de noviembre cuando Ciudadanos celebre Consejo General del partido que nombre gestora y el reglamento precongresual. "Ese día tendremos más información porque esta situación es inédita para nosotros y es mucho tiempo, lo creemos varios de nosotros, para el Congreso si no se celebra hasta marzo".

La Asamblea General de la formación - será ya la quinta- para definir también estatutos y nuevas estrategias, además de un nuevo Consejo General y estructuras renovadas tanto en el ámbito nacional como en los regionales, detalla.

"El primer paso son los compromisarios para la Asamblea General -el órgano supremo del partido, según sus estatutos- y me voy a ofrecer como compromisaria con un programa establecido que propicie esos cambios". De hecho, matiza, ya forma parte de la Asamblea General como miembro nato al ser portavoz en Castilla-La Mancha y al formar parte del Consejo General de Ciudadanos. "Pero lo quiero someter a los militantes de Castilla-La Mancha, para saber si quieren que les represente en la Asamblea General".

"Después, y sobre las estructuras regionales, veremos. Depende de lo que salga en el Congreso extraordinario. Hay cambios que queremos hacer", reconoce y eso podría abrir el melón de la renovación en la dirección del partido en Castilla-La Mancha cuyo máximo representante en Alejandro Ruiz, secretario regional de Organización y coordinador del Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes regionales.

"No imaginé que la caída iba a ser tan grande"

Diez días después de los comicios generales, Orlena de Miguel asegura que la noche electoral fue "muy triste" pero reconoce que "lo esperaba, no como deseo, sino como algo que iba a pasar. Lo llevaba diciendo mucho tiempo pero lo que no imaginé es que la caída iba a ser tan grande".

Dice que fue "un palo muy grande" pero que "no hay que llorar sobre la leche derramada" porque "de las crisis salen oportunidades. Con este panorama, si no actuamos como pegamento con tanto disolvente...No sé ni lo que puede pasar".

A Orlena de Miguel no le vale decir que "los votantes se equivocaron. No, no, nos hemos equivocado nosotros y debemos analizar en qué lo hemos hecho. Yo tengo mi propia opinión y me gustaría compartirla en la Asamblea porque si solo lo analizan cinco..."

La equivocación, añade, se ha producido tanto en el ámbito nacional como regional. "Nos hemos equivocado en lo mismo y aquí en Castilla-La Mancha en cosas particulares. Tenemos que hacer los cambios pertinentes", aunque no detalla si deben ser cambios en la dirección o en la forma de hacer las cosas.

"Somos una formación muy joven y tenemos dos opciones arreglarlo o desaparecer. Yo prefiero lo primero. Pelearé para que así sea y que trabajemos todos juntos", concluye.