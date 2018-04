“Están paralizadas, apenas se mueven”: el estado de las elefantas que PACMA muestra en un vídeo

Con este vídeo, el Partido Animalista (PACMA) ha querido denunciar el estado de las elefantas del Circo Gottani, que continúan en Pozo Cañada (Albacete), a la espera de que se conozca el resultado del informe veterinario tras la inspección solicitada. Imágenes en las que se muestra una visión, dicen, diferente a la que cuentan los responsables del circo que, tan solo hace unos días, aseguraban que las elefantas estaban en buen estado.

"Nosotros hemos visto animales consumidos por la tristeza. Las elefantas están completamente paralizadas, permanecen juntas y apenas se mueven“, explica Silvia Barquero, presidenta del Partido Animalista. El vídeo, que ya ha conseguido cerca de 66.000 reproducciones en la página de Facebook de PACMA, es de esta misma semana, tal y como han asegurado a esta redacción, y con él pretende mostrar una realidad diferente a la que cuentan los responsables del circo sobre el estado real de las paquidermas.

Ahora, están a la espera de saber qué sucederá con las cuatro elefantas que siguen, de momento, recuperándose del accidente que sufrieron hace más de una semana cuando viajaban rumbo a la localidad de Hellín y en el que resultó fallecida una de ellas. “Estamos pendientes-insisten en PACMA- y lo que sabemos es que hasta que el informe veterinario no se remita a la Dirección de Agricultura y Medio Ambiente de Albacete y se dé el visto bueno no van a poder trasladar a las elefantas”. Y es que el Partido Animalista presentó el pasado martes 3 de abril al SEPRONA una petición urgente exigiendo una inspección veterinaria a las cuatro elefantas. Mientras no se emita el resultado de esta prueba pericial, no se permitirá al Circo Gottani llevarse a las elefantas.

Por ello insisten en que, aunque los responsables del circo han asegurado en una rueda de prensa que las elefantas continuarán los próximos días en Pozo Cañada “para garantizar el reposo de los animales”, el motivo real por el que no han emprendido de nuevo la ruta circense en el remolque en el que pasan su vida, es que PACMA ha solicitado que se paralice su traslado hasta que no se resuelva el informe veterinario.

El objetivo de los animalistas es que las paquidermas no vuelvan al circo y para ello comenzó la pasada semana una recogida de firmas que ya supera las 260.000 rúbricas de apoyo y que se adjuntan a una petición dirigida al Gobierno de Mariano Rajoy para que se impida que todas ellas regresen al circo a trabajar.

“Estos animales llevan más de 30 años encerrados y sometidos a un adiestramiento basado en el castigo. Queremos recordar que para que un león, un tigre o un elefante realice prácticas antinaturales como atravesar aros de fuego, andar sobre dos patas o apilarse unos sobre otros, hay mutilaciones, años de golpes, puñetazos, puntapiés y numerosas prácticas que acaban rompiendo el alma de estos animales para que se vuelvan dóciles y sumisos a través del miedo”, concluye Barquero.

Reunión con el Ministerio

Tras la concentración convocada la semana pasada en Madrid, PACMA ha pedido también una reunión con el Ministerio de Agricultura para hablar del futuro de las paquidermas. Es una de las distintas acciones que el partido está haciendo. Por su parte Unidos Podemos elevó el caso al Congreso de los Diputados. Fue la diputada por Albacete, Teresa Arévalo, quien registraba, apenas 24 horas después del accidente, una decena de preguntas al Gobierno para esclarecer las causas del siniestro.

Arévalo asegura en su escrito que “hay un vacío en la legislación de circos y en el transporte de estos pobres animales, por esto, desde nuestro partido defendemos la eliminación de la participación de animales en espectáculos circenses”. Se interesa, entre otras cosas, por las condiciones del transporte de los paquidermos y si el camión accidentado cumplía con la legislación relativa a la protección de animales durante el transporte y sobre qué medidas se pusieron en marcha para garantizar el bienestar animal tras el accidente.