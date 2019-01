Podemos espera que el recurso a la Ley de Violencia de Género se quede en "tentativa y no en atentado"

Podemos ha reaccionado rápidamente, después del anuncio de Emiliano García-Page de una "tentativa" de recurso por parte del Gobierno de España a la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. El presidente de la Junta de Comunidades explicó que puede existir una incompatibilidad en las competencias que otorga dicha legislación a la Comunidad Autónoma. En concreto, a las ampliación de la definición de víctima y maltrato que se plantea.

María Díaz, secretaria de Organización y diputada regional de Podemos Castilla-La Mancha, ha recalcado que si bien no tienen datos del posible recurso, ya que lo conocieron a través del anuncio de García-Page, en su formación se han quedado "francamente preocupados" por la posibilidad de un recurso a la ley que es "constitucional y muy constitucional" y también es "imprescindible, necesaria y eficaz".

"Es la más avanzada de toda España, tal como han señalado expertos, juristas, jueces y diferentes asociaciones de mujeres de todo el territorio español. Se ha realizado un trabajo imprescindible en la región para defender derechos y libertades de las mujeres", explicó la diputada. Y es que, continuó, en Castilla-La Mancha "nos tomamos muy en serio" los derechos y libertades de las mujeres. Igualmente, recordó que la ley se aprobó por unanimidad algo que considera "muy importante de resaltar".

De este modo, advirtió de que "no vamos a permitir que nadie desproteja a las mujeres de la región" y tampoco que se vulneren los derechos en base a "criterios falsamente jurídicos". A Podemos, recalcó, le importa "mucho más" las mujeres que "posibles discrepancias o posibles tecnicismos". "Todo lo que tiene que ver con la violencia machista no puede enredarse en tecnicismos ni entiende de competencias", aseguró, porque "sucede día a día".

"No vamos a permitir que ninguna mujer muera en Castilla-La Mancha por una supuesta interpretación técnica", añadió. Por eso, advirtió al Gobierno de España de que espera que el recurso se "quede en tentativa y no en atentado". "No sabemos cuáles son las discrepancias, pero me da igual. No podemos vernos enredados en tecnicisimos porque las mujeres sufren día a día la violencia machista. La defensa y la igualdad de derechos no puede ser nunca inconstitucional", remató la diputada regional.