La Puebla de Almoradiel, el ayuntamiento que le ha plantado cara a los plásticos de un solo uso

Utensilios, vasos y platos de plástico de un solo uso ya son historia en el ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel. El consistorio los ha reemplazado con vasos de cartón, platos de caña de azúcar y cubiertos de maíz, "todo biodegradable" para luchar contra el impacto de los plásticos. "Todos hemos visto imágenes de la situación de los océanos de nuestro planeta o la acumulación de basura en nuestros vertederos, incluso, de cómo pueden introducirse en nuestro propio organismo afectando a nuestra salud".

Estas son las razones que esgrime la institución municipal para frenar su consumo, ya que "lo irresponsable sería cerrar los ojos y continuar como hasta ahora en lugar de llevar a cabo un cambio en la política de consumo". La medida se ha puesto en marcha este jueves, durante la inauguración de la exposición de la Escuela Municipal de pintura. No sólo eso, también se han propuesto a animar a particulares y asociaciones del pueblo a intentar "utilizar elementos de plástico lo menos posible". Para ello, se pondrán en contacto con los comerciantes locales para que pongan a disposición de los clientes productos hechos con materiales biodegradables

Miguel Huertas es el concejal de Medio Ambiente y el portavoz del grupo de Unidas Podemos en la localidad, y explica que su área de Gobierno es la que "más se quiere desarrollar", en un equipo renovado desde la anterior legislatura. "Tenemos otras propuestas más ambiciosas, de renovación energética o de uso de fuentes de energía renovable, pero nos llevará más tiempo. Esto lo hemos podido hacer prácticamente desde el primer día en el Ayuntamiento", recalca el edil. "En las misma fiestas se puede ver el nivel de derroche y ahora en el Gobierno nos pareció bien a todos tomar esta medida".

El material está recién comprado, dentro de lo posible en tiendas de la zona, y se utilizará en los próximos Plenos o en la conmemoración del Orgullo LGTBI. "Sólo con el Pleno, ya son ocho vasos para los secretarios y todos los concejales. En la inauguración de la Escuela Municipal de Cultura, unos 50 o 60 vasos. En el Orgullo, igual entre 100 o 200 personas, al igual que en el Encuentro de Rondallas. Van sumando", recalca Huertas. El edil defiende que su grupo "no quiere ser partícipe" del "derroche y la contaminación del planeta".

Además, explica lo buen portavoz que puede ser un Consistorio. "Queremos aprovechar lo que esto supone, porque a nivel particular puede que no tenga repercusión, pero a través del Ayuntamiento podemos llegar a mucha gente que quiere hacerlo también", recalca Huertas. La idea, explicó, es "sentar ejemplo" y no decir a la gente lo que tiene que hacer, "sino ver lo que creemos que es correcto". De este modo recuerda que otras instituciones, como el Parlamento Europeo, ya están trabajando en eliminar este tipo de plásticos, pero por mientras se debe trabajar para promover el uso de los materiales que "no dañen los ecosistemas".

No tienen constancia de que otros ayuntamientos hayan tomado la misma medida, y recalca que ya hay otros consistorios que se han puesto en contacto con ellos para conocer realmente la medida. "Esto cada día se va a ir notando, el material llama la atención", asegura, aunque reconoce que las medidas son las "mínimas" y que el objetivo sería finalmente el uso de materiales completamente reutilizables. Para eventos como la feria del pueblo, quieren colaborar con los hosteleros para ver si se puede "dar encaje" a estos materiales, "para que sea eficiente y económico".

"Esto es un paso intermedio, no es lo ideal. Lo ideal sería no desechar nada, esto es lo mínimo. Nuestra idea es llegar a reutilizar las cosas el máximo de veces posible", señala. De este modo, asegura que se plantea el uso de los vasos reutilizables, previo pago de un simbólico depósito, en las ferias de la localidad. "Se trata de medidas que ayudarán en la limpieza después de estos eventos, y también en el mejor uso de nuestros recursos", concluye.