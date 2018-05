Sergio Gutiérrez: "La moción de censura es necesaria para regenerar la vida política de España"

El secretario de Organización del PSOE Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, es tajante a la hora de defender la moción de censura que Pedro Sánchez ya ha registrado en el Congreso de los Diputados. "Es necesaria para regenerar la vida política del país", ha afirmado a eldiarioclm.es. Además, ha tenido palabras directas para los partidos que "se autodenominaban nuevos", a quienes ha señalado por tener "vetos cruzados en numerosas ocasiones" para sus "propios intereses partidistas por encima de la voluntad de regenerar la vida democrática".

Así, les ha pedido que "sean capaces" de ponerse de acuerdo para lograr una hoja de ruta que permita la regeneración de las instituciones. La sentencia recientemente conocida del caso Gürtel, explica, es "grave, dura y contundente" y, recalca, no se trata de una "especulación" sino que es ya una decisión judicial. "Si el Partido Popular no es capaz de asumir ellos mismos la responsabilidad, tal y como lo han demostrado, nosotros tenemos la obligación moral y ética de ponernos de acuerdo", aseveró.

Pero, puntualizó, dentro de aquellos partidos políticos que "defendemos la Constitución". En este sentido, ha advertido de que si Ciudadanos no apoya la moción, como ya ha anunciado que no lo hará el partido naranja, funcionarán en contra de la "regeneración de la vida democrática". Sin embargo, también ha querido explicar que esto no sentaría un precedente para un posible pacto en la región con la formación naranja: "Los ciudadanos distinguen cada proceso y cada urna, y así responderán".

"Tendrán muy difícil explicar a su electorado, porque son los que han huído de la corrupción del PP, eran votantes que apoyaban el Partido Popular y han salido espantados por sus políticas y por su corrupción. Es mantener el PP de Rajoy y Cospedal en el Gobierno y si no apuestan por la regeneración, se equivocarán", concluyó.

El PP critica "las prisas" de la moción

El PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que no entiende la "prisa" del PSOE por registrar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y cree que los socialistas deberían "haberse pensado muy bien lo que hacen" porque no pueden dar ejemplo "de absolutamente nada". Así lo ha señalado la vicesecretaria de Comunicación de la formación, Carmen Riolobos, que ha recordado las "mil imputaciones" del PSOE en el caso de los ERE de Andalucía.

En este sentido, ha pedido a los partidos "sensatos" que están dentro del Congreso de los Diputados que "esperen a que haya una sentencia firme" contra el PP en el caso Gürtel y ha puntualizado que la sentencia dada a conocer este jueves que condena al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama "es recurrible". Además, ha asegurado que el PP "no ha sido condenado" y que hay una "ausencia total" de su partido en los hechos juzgados.