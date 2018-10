Técnicos de todo el país evalúan los 30 años del Plan Concertado de Servicios Sociales

Con el Seminario Técnico “Un concepto operativo de los Servicios Sociales a nivel local y su medición” se han inaugurado los actos organizados en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) con motivo del 30 Aniversario del Plan Concertado de Prestaciones Básicas del que esta ciudad fue una experiencia piloto. En el seminario participan 150 técnicos y representantes políticos de 15 ayuntamientos españoles con más de 20.000 habitantes destacados por su excelencia en inversión social, entre ellos Alcázar de San Juan. La alcaldesa de la ciudad, Rosa Melchor, el director general de Acción Social, Ramón Lara y el presidente de la asociación española de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, fueron los encargados de abrir el seminario.

El Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales ha sido básico para el paso de la beneficencia a la atención social tal y como la conocemos hoy en día. Por este motivo, en estos días se han celebrado sus tres décadas de vida

Estos actos sirven "para seguir avanzando en la excelencia en la prestación de Servicios Sociales, para recordar la trayectoria de estos treinta años y celebrar con nuestros vecinos y vecinas lo que hemos construido entre todos”, comentó la alcaldesa alcazareña, quien recordó que el Plan Concertado se puso en marcha en este municipio atendiendo una situación de emergencia derivada de una gran tormenta.

Fue un momento en el que los habitantes de la ciudad se volcaron, ayudando como voluntarios, “motivo más que de sobra para celebrar estos 30 años con toda la sociedad civil". "Podemos sentirnos orgullosos de nuestros Servicios Sociales, pioneros y referente dentro y fuera de la región; ya que atienden a las personas a lo largo de toda su vida y en cualquiera de las dificultades que se les puedan presentar”, afirmó Rosa Melchor.

En el seminario, en el que participan 150 técnicos y responsables de Servicios Sociales de 15 municipios de toda España, además de evaluar la historia del Plan Concertado, se trabaja para diseñar los indicadores necesarios para la evaluación de los Servicios Sociales desde los propios municipios, con el objetivo que sean los profesionales de los centros sociales quienes puedan hacer un seguimiento fiable de cada uno de sus servicios.

Así lo explicó en la inauguración el presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez, destacando la importancia de la “proximidad” en los Servicios Sociales y la responsabilidad de los Ayuntamientos. “Establecer un sistema de evaluación que permita a los municipios hacer un seguimiento de la evolución de sus Servicios Sociales y tener una perspectiva global de su funcionamiento es interesante y necesario”.

Asimismo, indicó que los retos de la actualidad son la reducción de la burocracia en los procedimientos y los procesos de inclusión social. “La sociedad ha cambiado mucho en estos 30 años. Hay 13 millones de personas en el precipicio de la exclusión social que no se ajustan al modelo inicial. Antes pobreza era igual a exclusión social, hoy hay pobres que trabajan y no están en riesgo de exclusión. Tenemos que adaptar el modelo. Es un reto que no podemos hacer sin los Ayuntamientos, la administración más cercana a las personas vulnerables”.

Excelencia en inversión social

En representación de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ramón Lara, director general de Acción Social y Cooperación, felicitó a la ciudad de Alcázar por el 30 Aniversario y por haber conseguido en este tiempo ser uno de los 25 municipios españoles destacado por la excelencia en inversión social.

También puso en valor el papel que en el Plan Concertado desempeñan ayuntamientos y comunidades autónomas. Recordó que desde la Junta de Comunidades se está apostando por el modelo de concertación y que, en los últimos años, se han fusionado los diferentes convenios y se puso en marcha en 2017 un modelo para los próximos seis años “que da estabilidad en el tiempo y fortalece los Servicios Sociales de atención primaria”.

Igualmente destacó la subida por encima del 21% del presupuesto regional destinado a bienestar social y que se ha incrementado en 100 profesionales la plantilla de estos servicios en equipos técnicos de inclusión. Por último mostró el interés de la Junta por el diseño de nuevos métodos de evaluación y reivindicó una mayor inversión por parte del Estado “que en los últimos años ha estado muy mermada”.

Posteriormente, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en declaraciones con motivo de la gala celebración, ha destacado que el Gobierno regional ha recuperado en esta legislatura la cobertura de profesionales de los Servicios Sociales en todos los municipios de la región, lo que ha supuesto “un esfuerzo por parte de los profesionales públicos, pero también un esfuerzo económico, incrementado el 21 por ciento el presupuesto”.

“Desde el primer momento, nos pusimos a trabajar para que no hubiera ningún ayuntamiento que no tuviera esos profesionales de los Servicios Sociales. Llegué encontrándome nueve áreas sin profesionales y, en este momento, están al cien por cien los profesionales en toda la región”, ha destacado.

Esta legislatura, el Gobierno regional ha incrementado un 21 por ciento el presupuesto del Marco de Concertación para la prestación de los Servicios Sociales en colaboración con las entidades locales, de modo que el presupuesto en 2018 asciende a 57,7 millones de euros frente a los 47,5 del año 2015. EL número de profesionales, por su parte, ha crecido un 18,75 por ciento desde 2015, al pasar de 752 a 893.