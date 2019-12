"Muchos dirigentes hablan de recetas mágicas, sin embargo en la despoblación no existen soluciones inmediatas"

Santiago Cabañero Masip, aunque prefiere que le llamen Santi, preside desde 2015 la Diputación Provincial de Albacete. Desde que llegó al cargo, y lo revalidó, este declarado "municipalista" defiende la lucha contra la despoblación a través de las oportunidades para la mujer rural, así como "la cercanía de la Administración con el administrado". En este sentido, las políticas de igualdad son uno de los bastiones de este presidente, natural de Cenizate y con una amplia experiencia en la política local.

Santi, la primera pregunta es obligada ¿Qué papel desempeñan las Diputaciones provinciales?¿Son necesarias?

Estas Instituciones desarrollan una función básica y afortunadamente ha salido fuera del debate público si son necesarias o no. La desinformación provocó que, durante un tiempo, algunas formaciones hablasen de forma equivocada de la duplicidad de sus funciones. No conozco a ningún Ayuntamiento en España que recoja la basura dos veces, que tenga varios servicios públicos de suministro de agua.

En un momento en el que se hablaba de la optimización de recursos y de mancomunar servicios en una economía de escala, yo nunca pude entender porque se cuestionaban una de las Instituciones más antiguas como son las Diputaciones. Algunos partidos políticos se dejaron llevar mucho en ese momento por un discurso más urbano y en algunas circunscripciones uniprovinciales como Madrid, pensaron que era una Administración prescindible, sin embargo, yo defiendo cada vez más la proximidad de las Administraciones, me defino municipalista, reconozco la labor diaria de los alcaldes y las alcaldesas.

Con el presupuesto que tiene esta Diputación que en grandes cifras son cien millones de euros, a cualquiera otra Administración como la Comunidad Autónoma o el Estado, les serviría para pagar gastos de una planta de un Hospital durante un año.

Cuando los ayuntamientos sufrieron inundaciones e inclemencias meteorológicas como la DANA, todas las Administraciones articulamos medidas y ayudas, pero nosotros lo hicimos para que desde el primer día fuesen efectivas. Nuestras máquinas de la Diputación se han empleado para reconstruir caminos y hemos habilitados partidas para que los ayuntamientos contraten empresas privadas para la reconstrucción de muchos servicios e instalaciones.

Hay muchos argumentos para defender que en el siglo XXI, la Administración debe estar muy cercana al administrado y las Diputaciones somos un claro ejemplo de ello.

En su último discurso de investidura insistió en la lucha contra la despoblación. ¿Cómo se puede trabajar desde la Diputación para afrontar el denominado reto demográfico?

Soy una persona que vive en un pequeño pueblo de 1.200 habitantes y conozco las muchas dificultades y ventajas de vivir en un municipio de estas dimensiones. Muchos dirigentes hablan de recetas mágicas, sin embargo en esta problemática no existen soluciones inmediatas. La despoblación necesita transversalidad de acciones, al igual que ocurre con la superpoblación que también provoco graves problemas. Yo creo que cuanto mejor repartida estén las personas en el territorio, mejor. Las líneas básicas para afrontar el reto demográfico son los servicios públicos que garanticen la relación de los ciudadanos con la Administración y en este sentido, hablamos de servicios básicos como la sanidad, y la educación, el empleo, las comunicaciones, las telecomunicaciones, y una oferta de ocio para que tengas alternativas para el tiempo libre.

Las mejores políticas contra la despoblación son las políticas en defensa de la igualdad de género. Estoy convencido de que el grave problema que han tenido nuestros municipios es que la mujer no tenía oportunidades. Por pura lógica, si la mujer no se queda en el mundo rural, no hay futuro para nuestros pueblos y comarcas.

Diana Calzado

Quiénes asientan población son las mujeres cuando tiene oportunidades. Me da mucha rabia que haya dirigentes políticos que hablan de la España vaciada sin conocerla y están deseando quitarles servicios. Si no implementamos políticas positivas para la mujer en el mundo rural, este mundo rural está abocado a fracasar.

Durante los años del desarrollismo, irse a la ciudad era cogerse el ascensor social y volver al pueblo era un fracaso. Esta fue una cuestión cultural. En muchos sitios de Europa vivir en el campo es un privilegio y aquí no hay esa concepción, sin embargo, la industria agroalimentaria tiene mucho peso en el mundo rural, cada vez hay más teletrabajo, muchos diseñadores también están optando por los pueblos.

Estoy contento porque al menos ahora en España todo el mundo coincide en que el reto demográfico es un problema que tenemos que abordar.

La Diputación provincial de Albacete cuenta ya con su II Plan de Igualdad. ¿Cuáles son sus líneas estratégicas?

La Institución provincial de Albacete fue pionera en aprobar su I Plan de Igualdad. Lo que quisimos hacer en la anterior Legislatura, cuando entró el anterior Gobierno que presidía fue hacer un diagnóstico para ver cómo estaban las políticas de igualdad y también realizando una labor pedagógica con los Ayuntamientos, para que no fuese el Plan de la Diputación sino un auténtico Plan provincial.

Creamos la Unidad de Igualdad y entiendo que debemos dotarla de más personal. Es un área que depende directamente de la Presidencia de la Diputación aunque tenga un diputado adscrito a esta competencia. Por suerte, no han existido discriminaciones de género, y queremos seguir avanzando en la visibilización de las mujeres en puestos de responsabilidad. Además, todas las políticas tienen perspectiva de género, y cualquier decisión es adoptada con el consenso de esa Unidad, entiendo también que es una medida que también afronta el reto demográfico.

Cuanto más introduzcamos la perspectiva de género, cumplimos con la justicia social. Cada vez que se lanza una ayuda o se apoya un proyecto liderado por una mujer, perdura mucho más en el tiempo como se refleja en el Proyecto Sherpa con el que colaboramos con FEDA. Es decir, apoyar proyectos de perspectiva de género, además de ser justo es eficaz.

En la última Feria de Albacete, la Diputación apostó por crear un espacio gastronómico. ¿Cómo calificaría la gastronomía de la provincia albaceteña?

Estoy muy orgullo de la provincia que tenemos y en concreto de la ciudad de Albacete. Creo que tenemos un sector hostelero muy profesional, con una calidad media muy alta. Es muy complicado encontrar ejemplo de baja calidad en el sector hostelero de Albacete.

Yo siempre presumo que somos productores de alimentos de la Dieta Mediterránea, de los que cualquier científico dicen que es la mejor dieta del mundo. Además, esta ciudad es cuchillera y no hay cocina que se precie den el mundo que no tenga cuchillos de Albacete y además, hay grandes ejemplos de restauración con grandes reconocimientos a nivel nacional y mundial. Por otro lado, en cualquier pueblo de la provincia se come muy bien y a un precio muy económico.

Nuestra gastronomía es un activo que tenemos que poner en valor y en la provincia de Albacete hay grandes referencias nacionales en el vino, lácteos, queso, cordero segureño, el aceite, el cabrito celtibérico...

¿Cómo cree que se encuentra actualmente el sector turístico en Albacete?

Tenemos una oferta turística de gran calidad. Quizás históricamente ha faltado un poco de marketing, sin embargo, ahora ya se apuesta por una promoción atractiva porque tenemos parajes de gran belleza, como el Valle del Río Cabriel, que por cierto, es el río más limpio de Europa y recientemente ha sido declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera.

A nivel paisajístico tenemos joyas como Los Chorros en Ríópar y en un sector que se ha profesionalizado mucho en casas rurales, hoteles rurales y que han apostado claramente por la calidad. Quién viene repite, porque somos garantía de calidad. Además, hay luego verdaderos motores para el turismo como puede ser especialmente la Feria de Albacete. Tenemos la mejor Feria del mundo, y que cada vez es más conocida; la Semana Santa de Hellín y Tobarra; o los Moros y Cristianos de Caudete y Almansa. Tenemos polos de atracción en los que se está trabajando en esa dirección.

La recogida de residuos plásticos han tenido cierta polémica en la provincia de Albacete. ¿Cómo se encuentra este servicio y en qué fase se encuentra?

El Consorcio de Medio Ambiente de la provincia de Albacete, liderado por la Diputación de Albacete, funciona muy bien y ha sido y es ejemplo en otras partes de España, al igual que la Administración electrónica. Cierto es que cuando las cosas funcionan bien no son noticiables, sin embargo, cuando hay una deficiencia si es noticia.

Yo quiero ser muy respetuoso con el servicio de recogida de residuos plásticos. Ha habido problemas en este servicio que eran externos a la Diputación como ha sido la contrata, pero tampoco quiero evadir la responsabilidad. Es un servicio que presta la Diputación de Albacete, y quizás hemos estado tiempo, pensando en que el problema lo tenía la contrata o era de la contrata con sus trabajadores, pero posiblemente deberíamos haber pedido responsabilidades antes.

Ahora el servicio se está prestando adecuadamente y hay que entender que se ha crecido mucho en este servicio, en áreas de gestión, transporte de recogida, en personal, en presupuesto

Ha habido un problema y hemos hecho frente, y actualmente se está prestando el servicio bien. Si dejase de prestarse el servicio con calidad, iríamos a la rescisión del contrato o a pedir responsabilidad.

Recientemente habéis firmado el Plan de Empleo con el Gobierno regional. ¿Qué supone esta iniciativa para la provincia en la que formáis parte a través de la financiación?

El empleo lo tiene que crear la empresa privada por definición, sin embargo hay situaciones que no tienen espera, porque no podemos esperar a que llegue una oferta del mercado de trabajo y para esto se puso en marcha el Plan específico por el Empleo. Yo creo que el presidente García-Page fue valiente y supo entender que hay muchas familias en situación de crisis y con todos sus miembros en paro, y en la Administración no podemos esperar a que esto se arregle.

Nosotros no dudamos y nos unimos al Plan de Empleo. Nuestra idea era crear un Plan de Empleo propio por encima de los 3 millones de euros, pero cuando surgió la iniciativa de la Junta de Comunidades, supimos que ese era el camino con una inversión nuestra de 5 millones de euros porque al final llegarían a nuestra provincia 10 millones de euros en cada anualidad.

El Plan de Empleo ha supuesto 18.000 contratos en la provincia de Albacete, de los que 13.000 han sido ejecutados a través de nuestros ayuntamientos, con contratos de seis meses, con posibilidades de prestaciones posteriores. Creo que es un Plan absolutamente necesario y el que hemos firmado para 2019-2020 va a suponer 1.500 contratos para la provincia.

Además, por la parte del empleador es un servicio muy importante para nuestros ayuntamientos porque los planes de empleo permiten tener trabajadores en localidades pequeñas desarrollando diferentes actuaciones y realmente, cuando hay planes de empleo, nuestros pueblos están mejor, con mejores servicios, más limpios.

A nosotros invertir 5 millones de euros con el techo de gasto que tenemos es una hipoteca grande pero la pagamos entendiendo que hay que priorizar por encima de todo a las personas.

¿Cree que estamos ante una nueva crisis económica?

Tengo la sensación de que como en la anterior crisis, los responsables políticos no la vieron venir, los acusaron erróneamente, porque la anterior crisis económica fue una crisis financiera, fue una crisis que provocaron los que jugaban con nuestro dinero en los mercados financieros, y al final parece que la culpa de la crisis era que se invirtiese en hospitales, o en planes de empleo.

A mí lo que no me gusta es que algunos partidos amenacen con la crisis económica. En esta región, supimos lo que supuso los que amenazaron con la crisis. La crisis se utilizó como excusa para hacer recortes, y yo lo que quiero es que si viene una crisis o recesión económica, el Estado del bienestar esté lo más fuerte posible para que esa crisis no la paguen los de siempre, y que la paguen los que más tienen, los que más pueden pagar y que no sea vean mermadas las oportunidades. Si es una amenaza para hacer recortes y que las paguen quien más necesita del Estado del bienestar, creo que tenemos que poner pie en pared para que no ocurra.

¿Cómo afronta esta segunda legislatura en la Diputación?

Con mucha ilusión. Creo que tengo mucha suerte porque tenemos un equipazo en el Gobierno de la Diputación, tanto a nivel político como técnico. Son personas con compromiso municipalista, conocen la realidad de la provincia de Albacete y sus pueblos, tienen muchas ganas de trabajar. Esta provincia tiene muchas oportunidades y la cooperación interadministrativa es excepcional, la colaboración entre Administraciones está muy por encima de las diferencias partidistas.

Yo como presidente de la Diputación tengo una excelente relación con ayuntamientos tanto gobernados por mi partido como por otras formaciones. El respeto institucional y las ganas de colaborar está por encima de las diferencias de partido y . creo que es obligación de todos reconocerlo. Como Administraciones tenemos que remar juntos y en la misma dirección para hacer la vida más fácil a nuestros administrados