El recurso al "sangrante" triple trasvase es oficial al "desafiar la legalidad española"

El Consejo de Gobierno ha aprobado el recurso al triple trasvase que se autorizó para los meses de abril, mayo y junio a principios del pasado mes de abril. Se trata, explicó el portavoz de Gobierno, Nacho Hernando, de una medida que no es "por capricho" sino porque "desafía la legalidad española". "Hay una clara ilegalidad en este triple trasvase, porque el ministerio ha tenido en cuenta lo que no tenía que tener en cuenta para calcularlo, que es la parte del 'embalse muerto'", aseguró el político. Serían unos 120 hectómetros cúbicos, "según lo recogido en las reglas de explotación, que se trata de lodo, básicamente".

Estas existencias, aseveró Hernando, no deben contabilizarse porque es "barro, es lodo, es el principio de lo que sería un embalse seco". Además, explicó Hernando, vulnera la prioridad de la cuenta cedente, ya que consigue que no exista un caudal ecológico a su paso por distintas localidades que son "referencia" en el río. "No se tiene en cuenta lo que queda, se ha trasvasado porque en su momento Cospedal no estableció un mínimo", aseguró.

Además, Hernando ironizó con las palabras que utilizó la actual Ministra de Defensa en la comisión de investigación del Congreso, cuando afirmó que "no hay ninguna caja B aunque lo diga un juez", en relación a la sentencia de la Trama Gürtel. "Independiente de que nos de la razón un juez, Cospedal dirá que ella seguirá haciendo trasvases ilegales. Le da igual lo que digan los jueces, le da igual que la justicia apoye la postura de Castilla-La Mancha porque seguirá haciendo lo que quiera con el agua del río Tajo", explicó.

Por su parte, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, ha recalcado que “los trasvases se hacen no desde un punto de vista de la ley, sino desde un Memorándum que condiciona a que el río Tajo pase por ciudades como Talavera o Toledo". Ha afirmado que esto lo pudo comprobar durante el descenso en piragua en Talavera de la Reina, "donde se veían zonas sin agua, incluso islas de arena en la parte media del cauce".

Además, ha explicado que respecto a la elevación hasta 38 hectómetros cúbicos para mayo y junio, “lo desconocemos oficialmente, no tenemos información concreta que haya sido facilitada a esta comunidad y no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOE). Pese a ello, la consejera ha adelantado que por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha se está “ultimando desde el punto de vista jurídico” su recurso hasta conocer todos los detalles. "Tiene que haber caudal, y para que haya caudal tiene que haber agua y que no se vaya por una tubería”. La titular de Fomento ha recordado que desde que comenzó la legislatura se han ido por el Acueducto Tajo-Segura más de 491 hectómetros cúbicos, “todos y cada uno de ellos han sido recurridos por este Gobierno regional”, a falta de hacerse oficial este último.