Los sindicatos saldrán a la calle contra la enmienda del PSOE que quiere "aumentar la cúpula política con dinero de todos"

Los sindicatos con representación en la Mesa General de la Función Pública, la Intersindical, CCOO, UGT, CSIF y FSES, han avanzado movilizaciones para este miércoles, 18 de diciembre, en todas las capitales de provincia. La razón: "forzar" al PSOE a retirar la enmienda que, aseguran, permitirá la consolidación del grado de los altos cargos y, a la vez, el deterioro de los servicios públicos en la región. Se trata de una enmienda al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, que también ha criticado el PP.

Desde las organizaciones sindicales han asegurado que la enmienda se aplicará con efecto retroactivo desde 2007, por lo que "cualquier funcionario" que haya desempeñado uno de esos altos cargos desde dicho año pasaría a consolidar el nivel máximo al que se puede llegar en la Junta. Los sindicatos han registrado además un escrito en el que reclaman al Grupo Parlamentario Socialista la retirada de dicha enmienda.

"Indignante"

Desde STAS Intersindical, el portavoz Gustavo Fabra ha acusado al PSOE de tener un comportamiento "indignante" al volver intentar "consolidar el grado más alto del grupo profesional a los funcionarios que hayan sido alguna vez altos cargos", tal como ocurrió en 2017. Entonces, afirmó, fue un "escándalo nacional y el PSOE la retiró, argumentando que no estaba lo suficientemente estudiada y que tenía que pasar por Mesa General para ser abordada con los sindicatos de la Función Pública".

Además, ha acusado al Ejecutivo de Emiliano García-Page de querer saltarse el dictamen del Consejo Consultivo al intentar llevar a cabo esta medida a través de una enmienda y no en el borrador de los presupuestos. "Ahí está la clave de que esto es una prebenda y de que lo han hecho con nocturnidad y alevosía". El sindicato ha lamentado igualmente que se mantengan estos "privilegios" pero no se cubran "vacantes ni bajas y se deja los servicios de atención directa a la ciudadanía descolgados". "Queremos un gobierno que refuerce los servicios públicos, no sus posiciones en los servicios públicos", ha exigido Fabra.

Luis Manuel Monforte, secretario del sector autonómico de Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla-La Mancha ha asegurado que es una "vergüenza" este nuevo intento de "consolidar el nivel más alto del grupo profesional a los funcionarios que alguna vez hayan sido designados como altos cargos mientras hay una falta grave de personal en sanidad, educación y sector autonómico". Además, desde UGT han lamentado que la carencia de toda "justificación y de un estudio que valore su impacto económico", además de ser “injusta con el resto del personal e insolidaria con los ciudadanos de Castilla-La Mancha".

"No es la primera medida para aumentar la cúpula política con dinero de todos desde la mayoría absoluta", ha asegurado. Los sindicatos han hecho referencia, por ejemplo, al aumento de altos cargos en el Ejecutivo regional y han criticado que estas medidas se están llevando a cabo gracias a la mayoría absoluta de los socialistas.

El PP estudiará "todo tipo de actuaciones" contra la enmienda

La presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha asegurado que el partido "va a estudiar todo tipo de actuaciones" en relación con la enmienda, que establece "privilegios vitalicios para los altos cargos" de Castilla-La Mancha. No ha querido confirmar si lo llevarán a los tribunales, pero que sí llegarán "hasta el final" y "dónde haga falta", pero sin confirmar si lo elevarán, por ejemplo, ante el Tribunal Constitucional.

Por parte del PSOE, la portavoz Ana Isabel Abengózar ha defendido que se trata de una enmienda con una "justicia" para que "aquellos empleados públicos que un día deciden formar parte de la política, cuando vuelvan a sus puestos de trabajo no se encuentren en desventaja", defendiendo por tanto que, en ningún caso, se trata de un "privilegio".