La Asamblea Feminista de Valencia encara el primero de los ocho juicios por la 'ley mordaza'

La Asamblea Feminista de Valencia se enfrenta a multas por valor de 11.000 euros en multas por las jornadas de huelga del 8 de marzo de 2018 y 2019. De los juicios celebrados el año pasado, tan solo el primero tuvo una resolución favorable a las activistas, con una sentencia que reconocía la “parcialidad” del atestado policial, según ha informado la asamblea. La segunda tanda de juicios se produce tras el rechazo a las alegaciones contra las multas, que ha agotado la vía administrativa.

Un grupo de activistas se ha concentrado este miércoles en la entrada de la Ciudad de la Justicia. Los juicios, señalan en un comunicado, “no son solo por las multas, sino que es el resultado de la opresión que vive todo el movimiento feminista cuando alza la voz”. Las activistas consideran que se trata de multas “totalmente aleatorias” porque los agentes de policía identificaron a muchas mujeres que simplemente participaban en las acciones propias de una jornada de huelga y, meses después, les llegó la notificación de la sanción.

La abogada de las activistas, Maria Josep Martínez, ha lamentado que el juez "no ha dejado prácticamente ni exponer ni preguntar". "Además de interrumpirnos constantemente", ha agregado. Las letrada argumenta que no existen elementos probatorios que justifiquen la multa. "Hemos centrado la defensa en la vulneración de la presunción de inocencia, porque no hay pruebas suficientes. De hecho, hay contradicciones entre el acta de denuncia y ratificación, ya que en la primera se habla de que los supuestos actos que alteraron la seguridad ciudadana tuvieron lugar en las vías del tranvía, mientras que en la segunda se dice que tuvieron lugar en el metro, lo que genera confusión con la introducción de elementos contradictorios", ha explicado la abogada.

"No se sabe cuánto duró el corte de las vías y no hay ningún informe de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana que evidencie que hubiera afectación en las vías del tranvía. Ocupar las vías o sancionar por una alteración grave del orden que afecte a la seguridad ciudadana es muy diferente, porque no se acredita este aspecto", ha agregado.

Una portavoz de la Asamblea Feminista de Valencia ha pedido la derogación de la 'ley mordaza' y ha criticado la actuación de la Delegación del Gobierno "en manos del PSOE". También ha exigido la absolución de las ocho activistas encausadas en esta nueva ronda de juicios, así como la devolución de los casi 7.000 euros "expropiados".