El ayuntamiento de Oropesa sale al rescate de su párroco con un bando público para defenderlo de las críticas de un vecino

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar (Castelló) ha emitido un insólito comunicado, apoyado por todos los grupos municipales, en defensa del párroco de la localidad, José Miguel Sala, ante las críticas de un grupo de vecinos organizados durante el confinamiento en una plataforma informal de ayuda a familias en situación de riesgo de exclusión. "Todo lo que se ha dicho en ese comunicado es mentira", sostiene Antonio Pascual, de la plataforma Oropesa Solidaria, en declaraciones a este diario. Este vecino jubilado inició recogidas informales de alimentos en la puerta de un supermercado para atender a personas vulnerables, hasta una decena de familias, pero tuvo "un desencuentro" con el párroco. "No nos entendemos, seguimos trabajando normal e intentado dar de comer a la gente", asegura Pascual, quien sostiene que "el nudo gordiano está en los servicios sociales" municipales que "lo han hecho fatal" y han "cometido agravios comparativos".

Tras el primer desencuentro, Antonio Pascual escribió en una conocida red social un contundente mensaje en que denunciaba supuestas actuaciones incorrectas del párroco en la atención a una persona en riesgo de exclusión que atendía Oropesa Solidaria. El escrito ("que levanta todos los odios habidos y por haber", dice su autor) tildaba al sacerdote de "grosero, mentiroso, altivo y prepotente", entre otros epítetos, aunque también reconoce que "Cáritas viene desarrollando hace muchos años una labor impagable". "Me encuentro en una situación con el cura que me parece ya inaceptable. No puedo aceptar que humillen a nadie", apostilla Pascual.

El párroco, consultado por elDiario.es, declara que sólo ha hablado una vez con el vecino crítico: "Quería que le facilitásemos los datos de esa persona y desde Cáritas no le podemos facilitar esos datos por ley". El sacerdote lamenta que Antonio Pascual "arremete contra todo el mundo" y defiende que la persona en cuestión obtuvo un lote de comida y de aseo personal. "Firmó la hoja de que se lo llevaba y se marchó", asegura el cura José Miguel Sala, quien considera que el escrito del vecino del responsable de Oropesa Solidaria "faltaba a la verdad hacia la parroquia y a los servicios sociales".

El comunicado del consistorio alaba la "impecable labor" del párroco y el "gran trabajo que realiza Cáritas (...) no sólo desde el estado de alarma sino desde hace muchos años". "No vamos a tolerar, desde esta institución, esta actitud por parte de este grupo dirigido por Antonio Pascual que atenta y difama contra el párroco así como contra trabajadores de este ayuntamiento", añade el comunicado del pasado 12 de agosto, que también apunta que la entidad Oropesa Solidaria no está coordinado con los servicios sociales en el reparto de alimentos, "ya que se ha negado a ello y no quieren saber nada", señala.

La plataforma informal Oropesa Solidaria, nacida durante la crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19 "con la única intención de ayudar a quienes no les alcanzan las ayudas oficiales", no es una asociación oficial y ha continuado con la recogida de alimentos. "No hemos dejado en ningún momento de hacer nuestro trabajo, hacemos una función que no pueden hacer los servicios sociales", sostiene Antonio Pascual. Cáritas, según recuerda el párroco, se coordina junto a otras entidades como Cruz Roja o la Iglesia Evangélica con los servicios sociales del ayuntamiento.