Camps se enfrenta a la declaración clave en el juicio de 'Gürtel': su ex “amiguito del alma” que pactó con Anticorrupción

Este lunes se reanuda el juicio de la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional (AN) con la declaración estelar de Álvaro Pérez El Bigotes, el antiguo responsable de la trama en Valencia que ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.

La última pieza de 'Gürtel' juzga las adjudicaciones, por 1,8 millones de euros, del stand de la feria Fitur y de contratos menores a la trama por parte del Ejecutivo valenciano que presidía Camps.

El Bigotes ya confesó en un escrito remitido a la AN los presuntos tejemanejes de Camps con Orange Market, filial de Francisco Correa en Valencia, además de su relación de amistad.

“Aunque después de todo, Paco Camps reniegue de mí y de lo que me ayudó, me protegió y me cuidó. Así como yo también lo hice con él”, afirma Álvaro Pérez en el escrito.

El Bigotes, tras un total de seis años en prisión, ha pasado de ser el “amiguito del alma”, según la famosa expresión captada en las escuchas policiales, a transformarse en el principal testimonio que apuntala la acusación de Anticorrupción contra Camps.

Las primeras declaraciones en el juicio dejaron claro que Álvaro Pérez era el enlace de la trama con la administración autonómica del PP, convirtiendo su testimonio en una de las claves más relevantes del proceso.

El Ministerio Público solicita para Camps dos años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para cargo público durante una década, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración pública.

Francisco Correa confirmó que cuando Álvaro Pérez aterrizó en 2004 en Valencia sólo conocía a Francisco Camps y que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana le fue presentando a dirigentes y a altos cargos de su Gobierno.

Correa definió su antigua red de empresas como “un brazo del PP” pero reconoció que tras su ruptura con la sede nacional de la calle Génova, la trama desplazó su objetivo a Valencia con El Bigotes como enviado especial.

El objetivo de trasladar a Álvaro Pérez a la capital del Turia era introducirse en el mercado de las adjudicaciones públicas mientras, en paralelo, Orange Market se encargaba de los actos electorales del PP valenciano.

Francisco Correa también confirmó la buena relación de la red corrupta con cargos como Ricardo Costa, entonces secretario general del PP valenciano, Pedro García, presidente de Radio Televisión Valenciana (RTVV) o el exdiputado David Serra, entre otros.

Por su parte, Pablo Crespo declaró que “había química con Francisco Camps”. Ambos responsables de la red Gürtel señalaron a Álvaro Pérez como el testimonio clave para responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción. El Bigotes pasa así de antiguo “amiguito del alma” de Francisco Camps a convertirse en el principal obstáculo de su defensa.