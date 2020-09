Ford plantea empezar el jueves su sexto ERTE, que será de 15 días en vehículos y 19 en motores hasta diciembre

La dirección de Ford ha presentado este lunes a los sindicatos la memoria del próximo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la planta de Almussafes, que afectará entre el 3 de septiembre y el 31 de diciembre a 3.000 trabajadores al día y comprenderá 19 días en la planta de motores y 15 en vehículos. La mayoría de estos días habrá una reducción de la fabricación y dos días serán de parada total.

Se trata del sexto ERTE en la empresa desde verano de 2019. Según han explicado a Europa Press fuentes sindicales, aunque el lanzamiento del nuevo Kuga está funcionando bien, los otros cuatro modelos de automóviles que se producen en Almussafes no han recuperado los niveles de demanda previos a la crisis sanitaria y económica del coronavirus.

Ante esta coyuntura, la empresa ha trasladado a los representantes de los trabajadores la necesidad de disminuir en 11.000 vehículos y de 28.000 motores el volumen de producción previsto. El ERTE afectará alrededor de 3.000 trabajadores al día: unos 900 en motores a l y, en vehículos, 2.500 empleados durante la reducción parcial y 5.200 los días en la parada total.

Esta reducción que equivale al 40% de la capacidad de fabricación de coches durante 13 días y a una parada total durante dos días en a planta de vehículos, es decir, 15 días de ERTE en la planta de vehículos.

Así, habrá paros parciales durante ocho días en septiembre (del 21 al 25 y del 28 al 30); el 1 y 2 de octubre; los días 11,18 y 21 de diciembre. Los días de parada total serán el 2 y el 3 de noviembre.

En cuanto al área de motores, el ERTE será de 19 días. Parará parcialmente los días 3, 4, 7, 17, 18 y 25 de septiembre; el 13 de octubre; cinco días en noviembre (2,3,13,20 y 27) y los días 15, 16, 17, 18, 21, 22 y 23 de diciembre.

UGT FIRMARÁ EL ACUERDO EL MARTES "SI NO HAY SORPRESAS" El presidente del Comité de Empresa y portavoz de UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel, ha explicado a Europa Press que ha pedido a la dirección de empresa las mismas condiciones que en los ERTE anteriores. "Si no hay sorpresas y la empresa lo acepta, no tendría problema en firmar el ERTE este martes por la tarde", ha avanzado.

Por su parte, el representante de CCOO, José Arocas, ha explicado que el sindicato "se replanteará firmar este expediente", ya que se han sucedido seis ERTE y un ERE, se dejarán de producir dos motores en 2022 y uno de los modelos que fabrican, por lo que considera que "no hay ningún plan de futuro ni ninguna garantía" para los trabajadores. Además, ha puesto el foco en que las medidas económicas extraordinarias sobre los ERTE del Gobierno central terminan el 31 de septiembre y no quieren que los trabajadores consuman su desempleo.

Desde STM, Paco González ha señalado que "todo apunta a que va a haber acuerdo" y que puede firmarse este martes. Este sindicato reclama que la empresa aumente el complemento salarial, que en los anteriores expedientes fue del 80%.

"Entendemos claramente que la situación es complicada para todos", ha expresado, antes de añadir que "para el trabajador y la trabajadora lo es mucho más" y que "es el momento de que la empresa de verdad valore y respete el esfuerzo que está haciendo esta plantilla todos estos año, que ha llevado a situar a Ford Almussafes como una planta líder en Europa".

Por su parte, el representante de CGT José Antonio Tejero ha explicado que este sindicato se opondrá al acuerdo para el expediente y ha defendido que "siempre" el mercado ha estado sujeto a "altibajos" y "se ha ido adecuando la producción y no ha ido más allá", pero "en los últimos tiempos la empresa ha cogido la táctica" de que la plantilla trabaje "como si no hubiera un mañana", con puestos "sobresaturados" de modo que "a finales de año sobran a la empresa unos días".

Así, ha señalado que antes esta situación "se suplía con una regulación de la producción" y se hacía un paro técnico en el que los empleados participaban en cursos o se limpiaban las instalaciones. "Ahora optan por lo fácil y rentable" y "con cargo al erario público" y al consumo de paro por parte de trabajadores". "Unas veces se escuda con la crisis económica, ahora se escuda en el tema de la pandemia, siempre son pretextos para ella ganar y el trabajador como siempre perder", ha aseverado, antes de pedir "rebalancear los puestos y humanizarlos".