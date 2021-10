Nino Bravo i Samantha canten junts ‘Mi tierra’ en À Punt

Amb motiu de la celebració de la festa dels valencians i valencianes, À Punt estrena aquest divendres al magazín 'Bona vesprada' un videoclip musical que vol acompanyar els que senten la seua terra al cor.

Amb motiu del Nou d’Octubre i, per tal d’unir tots els valencians i valencianes, la radiotelevisió pública ha llançat la campanya “À Punt, la veu de tots”. Per això, ha adaptat la cançó “Mi tierra” de Nino Bravo, per a incloure unes estrofes en valencià interpretades per la jove cantant Samantha Gilabert.

En la vespra de la festivitat del Dia de la Comunitat Valenciana, À Punt estrenarà un tema musical únic que ens acompanyarà durant la tota aquesta temporada. Una campanya plena de sentiment amb la intenció de conquerir els que cada dia s’acosten a la radiotelevisió pública amb orgull, però també als que encara esperen ser enamorats per la seua plataforma audiovisual més pròxima.

Dues de les veus valencianes més valorades pels espectadors i oients de sempre i pels nous públics es donen la mà en una lletra que emociona, com també la música que forma part de la cultura valenciana.

Una cançó plena de simbolisme pel dia Nou d’Octubre que no sols es podrà conèixer per la televisió, la ràdio i el web d’À Punt, sinó que es compartirà per les xarxes socials i plataformes musicals pel a fer extensiu el missatge agermanador dels valencians i valencianes més enllà de les nostres fronteres.