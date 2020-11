‘Acampada’, de El Pont Flotant, millor espectacle de teatre dels Premis de les Arts Escèniques Valencianes

‘Acampada’, de la companyia El Pont Flotant, ha obtingut el premi al millor espectacle de teatre dels Premis de les Arts Escèniques Valencianes, organitzats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, els Premis de les Arts Escèniques Valencianes.

En la gala, celebrada ahir al teatre Principal de Castelló, es van lliurar els guardons per a 18 categories, que han comptat amb 54 nominacions en total, 3 per categoria. Hi han hagut 3 nominats en diferents categories de les comarques de Castelló, 7 de les comarques d’Alacant i 44 de les comarques de València.

Les produccions més premiades d’aquesta edició han sigut l’obra ‘Dinamarca’, dels germans Sirera, amb cinc guardons, i els espectacles de dansa ‘Âtman, el comiat’ i ‘Vigor Mortis’ amb tres cadascun.

El millor espectacle de dansa ha recaigut en ‘Âtman, el comiat’; el millor espectacle de circ ha estat per a ‘La vaca que riu’; el d’arts de carrer, per a ‘Maletes de terra’; i el de per a xiquets i xiquetes l’ha obtingut el muntatge ‘Lù’.

En el cas de ‘Dinamarca’, una producció de l’Institut Valencià de Cultura, ha comptat amb els premis de millor actriu per a Rebeca Valls; millor direcció escènica i millor il·luminació per a Carles Alfaro; millor text per als germans Rodof i Josep Lluís Sirera i millor vestuari per a Pascual Peris.

Pel que fa a l’espectacle de dansa ‘Vigor Mortis’, de la companyia Otra Danza, ha estat reconeguda amb el premi a la millor ballarina per a Asun Noales; el premi al millor ballarí per a Carlos Fernández i el premi a la millor escenografia per a Luis Crespo.

En el cas de la coproducció d’Ananda Dansa amb les Arts, ‘Âtman, el comiat’, Rosángeles Valls ha comptat amb el guardó a la millor coreografia; Pep Llopis ha estat guardonat amb la millor composició musical; i tal com s’ha assenyalat, la producció ha comptat amb el premi al millor espectacle de dansa.

En la categoria de millor actor, s’ha endut el guardó Josep Maria Casany per ‘L’electe’, una producció de l’Horta Teatre.

El premi a millor artista de circ s’ha decidit ‘ex aequo’ per a Marisa Ibánez en el treball en ‘Sophie’ de La Troupe Malabó, i Marilen Robot pel treball en ‘Save the temazo’, del Col·lectiu Frenètic.

Víctor Sánchez Rodríguez ha obtingut el premi a la millor versió, traducció o adaptació per ‘What is love? Baby don’t hurt me’, de Wichita CO & A+ Soluciones Culturales.

A l’acte, retransmés en fals directe la nit del dilluns per Àpunt, van assistir el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, i representants de diferents institucions valencianes. El fil conductor de la cerimònia han sigut les arts de carrer, ha comptat amb la presentació de Pepa Cases i la música del ‘beatboxer’ Kike Gasu.

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, va ser l’encarregada de lliurar el Premi d’Honor de Cultura de la Generalitat a Teresa Lozano: “Aquest reconeixement és per una trajectòria professional de primer nivell, inquieta i observadora, que va aprendre de son pare, pintor, l’emoció de l’obra artística i de sa mare la necessitat de formar-se i la importància de la disciplina. És també per a una dona que ha treballat per la dignificació del treball actoral i va ser la primera presidenta de l’Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians”. Va arreplegar el guardó en nom de l’actriu valenciana el director i escriptor Jaume Policarpo.