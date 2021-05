Alexander Liebreich, nou director titular de l’Orquestra de València

El músic alemany Alexander Liebreich dirigirà l’Orquestra de València a partir del pròxim curs 2021/2022 i, a més, serà director titular i artístic les següents quatre temporades. La regidora de Recursos Culturals i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, i el director del Palau, Vicent Ros, ha presentat en roda de premsa el músic alemany. “Hem buscat un director de prestigi internacional en el camí d’eixa excel·lència musical que volem per a l’Orquestra”, ha assenyalat Glòria Tello durant la presentació.

La regidora ha explicat que la raó del relleu és que l’actual director titular i artístic, Ramón Tébar, li va fer saber “la dificultat que li comportava compaginar el seu treball com a titular de l’Orquestra amb la seua agenda internacional de concerts, una situació agreujada a més per la pandèmia”. Per això, segons la regidora, i atés que Liebreich no ha participat en el disseny del pròxim curs, “la temporada vinent serà titular, i director titular i artístic durant les següents quatre temporades”.

La regidora ha subratllat que “Liebreich sempre ens ha transmés la qualitat de l’Orquestra de València així com la seua il·lusió i compromís per a treballar amb els seus professionals, que li han atorgat les màximes valoracions”.

Tello ha informat que Liebreich es compromet a dirigir un mínim de 6 i un màxim de 8 programes en la seua primera temporada. Ja com a director titular i artístic, des de la temporada 2022/2023 i fins al curs 2025/2026, el nou director conduirà entre 9 i 12 concerts del programes d’abonament. Glòria Tello ha tancat detallant que “pretenem potenciar l'excel·lència nacional i internacional de l'Orquestra de València sobre la base d'una relació de comuna confiança”.

Nova etapa de transició

Per la seua banda, el director del Palau de la Música, Vicent Ros, creu que “Liebreich és la persona clau per a una nova etapa de transició, té molta experiència com a gestor i és un dels millors directors del centre d’Europa, amb una carrera molt sòlida i estable”. Igualment, Ros ha expressat “la idoneïtat de la seua batuta per la claredat conceptual, habilitat per a acompanyar els solistes, la selecció del repertori i la seua cordialitat en el tracte”.

Liebreich ha agraït a Gloria Tello i Vicent Ros la seua confiança i ha expressat que “la primera vegada que vaig dirigir l’Orquestra vaig sentir una química molt especial, la mateixa que en l’últim concert a la Llotja, amb una acústica complexa però molt interessant per pertànyer a l’herència de la ciutat”. El director bavarés ha dit que vol treballar amb l’Orquestra “per comunicar-se amb el públic al màxim nivell, però també amb la ciutat, i donar a conèixer al món els artistes i compositors d’ací. Estic ací per a servir a l’Orquestra de València”.

En este sentit, ha afirmat que vol treballar amb un repertori que combine solistes de l’Orquestra amb d’altres internacionals en un diàleg entre les arrels i l’herència de la ciutat i la internacionalitat”. Liebreich ha mostrat el seu interés per l’obra del compositor valencià Martín i Soler, del que ha dit que “és un compositor fabulós, com també Francisco Coll”. El director ha desitjat que l’activitat torne a la sala Iturbi perquè, al seu parer, “el Palau de la Música és una referència acústica i un enclavament cultural molt reconegut en tot el món”.

Biografia

Alexander Liebreich va nàixer a Ratisbona, Baviera, i ha dirigit l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga, l'Orquestra Simfònica Nacional de la Ràdio Polonesa i també va ser director artístic del festival “Katowice Kultura Natura”, entre d’altres activitats. Com a director convidat ha treballat amb les més prestigioses orquestres, incloent l’Orquestra Nacional de Bèlgica, la BBC Symphony Orchestra, l’Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín, o la Filharmònica de Munic, entre d’altres. A l'octubre de 2016 el Ministeri bavarés d'Educació, Cultura, Ciència i Art va lliurar a Alexander Liebreich el premi especial de cultura de l'estat.

Alexander Liebreich ha dirigit ja en tres ocasions l’Orquestra de València com a director convidat. La seua estrena va ser en 2017 conduint la peça "Meditation" de Toshio Hosokawa, dedicada a les víctimes de l’accident de Fukushima. Posteriorment ha tornat en 2019 i en 2021.