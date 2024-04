Susana Gisbert torna a la novel·la juvenil amb 'Em deien Caratrista'

Vincle Editorial publica Em deien Caratrista, que suposa la tornada de Susana Gisbert Grifo a la novel·la juvenil després de l’èxit de Caratrista, que situa a l’autora com una referent en aquest gènere literari. Amb il·lustracions de Carolina Calvo aquesta novel·la juvenil posa el focus en la lluita contra la violència de gènere.

La novel·la aborda temes socials de gran rellevància actual com la gelosia, les relacions tòxiques i la violència de gènere en l’àmbit juvenil. A través d’una narrativa captivadora i atractiva per al públic jove, Gisbert Grifo busca conscienciar els lectors sobre aquestes problemàtiques i promoure relacions sanes i respectuoses entre els joves.

Un dels missatges clau d’Em deien Caratrista és la importància de diferenciar l’amor veritable de la possessió i el maltractament. La història d’enamorament de Maia serveix com a exemple per a reflexionar sobre els límits dins d’una relació i identificar conductes negatives que cal evitar.

En Em deien Caratrista personatges ja coneguts pel públic com Carla i Maria estan molt preocupades perquè Maia no ha posat res a les seues xarxes socials des del començament l’estiu. Ahmed i Lola, els seus millors amics, també la troben molt canviada des de que té nóvio i només vol estar amb ell. Amb l’ajuda de Lucia, a la que abans tots anomenaven Caratrista, descobriran quina és la causa del seu comportament i tractaran de ajudar-la.

Em deien Caratrista no només és una novel·la entretinguda i captivadora, sinó que també representa una eina valuosa per a la prevenció i sensibilització sobre la violència de gènere entre els joves. A través d’una història relatable i propera, l’obra convida a la reflexió i al diàleg sobre la construcció de relacions sanes i lliures de maltractament.

Em deien Caratrista es presentarà a la Fira del Llibre de València el diumenge 28 d’abril a les 18 hores a la sala Museu 1. Posteriorment, a partir de les 19 hores, Gisbert i Calvo signaran exemplars a la llibreria La Moixeranga (casetes 18 i 19). Susana Gisbert també signarà exemplars de la seua nova novel·la i de tota la seua obra publicada per Vincle el dimecres 1 maig de 18 20 hores i el diumenge 5 maig de 12h a 14 hores.

Sobre les autores

Susana Gisbert Grifo (València,1966). Fiscal especialitzada en delictes d’odi, violència de gènere i escriptora. Ha publicat relats en antologies de col·lectius com Generación Bibliocafé i Valencia Escribe i ha rebut diferents premis. És autora dels llibres de relats Mar de lija i Remos de plomo, així com de les novel·les Descontando hasta cinco i No me obligues i els assajos Balanza de género i 101 valencianas frente a mi espejo. Amb Vincle Editorial ha publicat les novel·les juvenils Caratrista i Els cabells molt rulls i la novel·la d’adults Bessones.

Carolina Calvo Lázaro (València, 1975). Dissenyadora d’interiors i il·lustradora. Al seu compte d’Instagram @madebycarol comparteix diàriament il·lustracions que expressen el seu estat d’ànim i compromís social. Ha il·lustrat Balanza de género, Caratrista, Els cabells molt rulls i Bessones de Susana Gisbert Grifo, amb qui col·labora en diferents projectes contra la violència de gènere i els delictes d’odi.