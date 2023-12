Tavernes de la Valldigna reivindica la llengua i cultura valenciana amb un mural d'art urbà dedicat a Estellés

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha impulsat una acció per reivindicar el valencià a través de la figura del poeta Vicent Andrés Estellés plasmat amb un mural d’art urbà. Un dibuix de 200 metres que es pot contemplar en la façana de la Casa de la Cultura en l’avinguda de la Valldigna i que es va inaugurar diumenge amb la presència dels artistes aurotrs.

L’obra, disseny de Xema González (xemayo), Nacho Cano (mawearte) i Alejandro Salanova (sink_growup), mostra la imatge d’un iaio i la seua neta llegint un llibre on destaca la frase “Allò que val és la consciència de no ser res si no s’és poble” del 'Llibre de Meravelles' del poeta Vicent Andrés Estellés. Una creació que s’ha realitzat durant 6 dies i que vol plasmar la transmissió de la nostra llengua, cultura i tradicions de generació en generació.

Durant l’acte de presentació d’esta obra d’art, els artistes van agrair a l’equip de govern “el tracte i la confiança” dipositada en ells per a ser els artífexs d’este mural que, “amb un canvi d’imatge ha passat de ser un mur a llançar un missatge amb art urbà que hui és l’art més popular, ja que és al carrer i tots el podem vore”. “Este dibuix reflecteix com l’art pot transformar ciutats”, van afegir.

Per una altra banda, el regidor de Promoció Lingüística, Juan Bautista Talens, va destacar que este mural és una “acció per a defensar la llengua” i va donar les gràcies a totes les persones que han fet possible que este disseny siga hui una realitat. “Els artistes han convertit la paret en un mural que transmet eixe amor per la llengua que tenim dels nostres pares i avis. Una representació artística que serà el principi d’una sèrie d’actuacions d’art urbà que intentarem fer esta legislatura per a transformar Tavernes de la Valldigna i fer una ciutat que siga un lloc millor per a viure”.

L’alcaldessa Lara Romero va felicitar els tres autors de l’obra per tirar avant esta acció que “visibilitza l’amor per la nostra llengua” i recorda a Vicent Andrés Estellés just quan l’any 2024 celebrarem el centenari del seu naixement. L’alcaldessa va explicar que, de manera simbòlica, el iaio mostra la saviesa de les persones majors i la xiqueta recull el llegat que ens han deixat els nostres pares i avis, mentre la frase d’Estellés “destaca la valentia que va tindre el poeta en eixir al carrer i promoure la nostra llengua”.

“Tavernes és una ciutat rica en cultura, i sobretot en llengua, i per això esta iniciativa és una de moltes que tirarà avant la Regidoria de Promoció Lingüística per a fomentar la nostra llengua i fer que siga més viva que mai a la nostra ciutat. Amb este mural fem que es mantinga viva la flama del valencià”, va concloure l’alcaldessa Lara Romero.