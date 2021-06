Mascarilla, vacunación y prudencia: la receta del Gobierno valenciano para frenar el aumento de contagios entre los jóvenes

El Gobierno valenciano está preocupado por el incremento de contagios de coronavirus en las últimas jornadas, como ha reconocido este mismo martes el president Ximo Puig: "Hemos detectado un repunte significativo en la circulación del virus", una afección que se está cebando principalmente con los jóvenes. Las causas, una mayor movilidad, un aumento de las reuniones sociales y en el número de participantes y la reducción de la utilización de las mascarillas al aire libre, circunstancias que han coincidido con el final del curso académico para alrededor de un millón de estudiantes valencianos, la llegada del verano y la aceleración en el proceso de vacunación.

El jefe del Consell ha recordado que la pandemia no ha acabado, y los datos así lo refrendan, con un incremento considerable de los positivos detectados y una incidencia acumulada que prácticamente se ha doblado en cinco días -ha pasado de poco más de 43 a superar los 83 casos por cada 100.000 habitantes-. Sin embargo, el avance de la vacunación (2,5 millones de valencianos vacunados y 1,6 millones tienen la pauta completa) ha provocado un cambio en el perfil de los contagiados, ya que el riesgo se ha trasladado a los menores de 40 años.

Según los datos facilitados este mismo martes por el Ministerio de Sanidad (la Comunitat Valenciana reportó 618 casos nuevos en 24 horas), la incidencia acumulada (IA) se está disparando entre los colectivos más jóvenes, que todavía no se han vacunado. Así, entre 12 y 19 años, la tasa de contagio es más del doble de la media valenciana (198,10), mientras que entre quienes tienen entre 20 y 29 años, la IA alcanza los 244,32 contagios. Precisamente, hay una veintena de pacientes COVID hospitalizados con estas características en la Comunitat Valenciana y un joven de 18 años, contagiado en el macrobrote de Baleares, está en la UCI del Hospital General de Elche.

En el siguiente grupo de edad, cuya vacunación se va a adelantar y está previsto que comience el próximo lunes, de 30 a 39 años, la afección cae en picado y se queda en 98,50, y sigue reduciéndose entre los sucesivos grupos de edad, que se encuentran por debajo de los 83,54 casos de la media en el territorio valenciano.

Por eso, ha hecho un llamamiento a la prudencia, recordando que es necesaria la frecuente ventilación de bares, comercios y restaurantes y recomendando la utilización de la mascarilla al aire libre, aunque no sea obligatorio, excepto en la playa y en espacios naturales. "Pensamos que es bueno que se siga utilizando la mascarilla", ha dicho el presidente valenciano este martes, quien ha recordado que todavía no se ha vencido a la pandemia y que los jóvenes fueron "clave" para salir de la complicada situación que se vivió hace unos meses. "Salvasteis a vuestros abuelos y ahora tenéis el deber de preocuparos por vosotros y por vuestros padres", que en la mayoría de los casos, ha insistido, no tienen la pauta completa, ha indicado.

Ximo Puig ha remarcado que no hay tensión hospitalaria, a pesar del avance de la variante Delta, que preocupa, pero ha pedido mucha prudencia y cautela a pesar de "las ansias y la ambición de normalidad" al tiempo que advertía que confiarse sería "irresponsable, insensato y egoísta" ante la "amenaza real" de la COVID-19.