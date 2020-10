El Ministerio de Transición Ecológica no se pronunciará sobre la DIA de la ampliación del Puerto de València si no se lo pide Puertos del Estado

"La región mediterránea está considerada uno de los puntos calientes globales en materia de cambio climático. Cambio climático que incide directa o indirectamente sobre un amplísimo conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles, acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua, el suelo fértil o la biodiversidad y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas".

Así reza parte de la Declaración de Emergencia Climática aprobada por el Gobierno el pasado 21 de enero. Esta declaración establece, entre otras cosas, que la perspectiva ambiental debe estar presente de forma transversal en todas las médidas y políticas adoptadas por el ejecutivo central.

Sin embargo, el Puerto de València y su polémica ampliación parece quedar fuera de esta Declaración. El proyecto, que supondrá duplicar la capacidad actual de almacenar y mover conteendores (actualmente gestiona en torno a cinco millones) mediante la construcción de una enorme terminal, está pendiente de que Puertos del Estado, entidad dependiente del Ministrio de Fomento, confirme si la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que recibió el proyecto original en el año 2007 es válido, como defiende la Autoridad Portuaria de València, o si por el contrario, requiere de un nuevo informe ambiental que contemple las modificaciones sustanciales que se han realizado sobre el plan inicial y cuyo impacto ambiental no ha sido evaluado.

No obstante, la máxima autoridad del Gobierno en materia ambiental no participará en esta valoración, al menos de entrada. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han informado a elDiario.es al respecto que el departamento que dirige la ministra Teresa "no ha recibido ninguna solicitud por parte de Puertos del Estado para evaluar ese proyecto. Por lo tanto, no podemos pronunciarnos sobre el asunto".

Este diario se ha dirigido a Puertos del Estado para conocer si piensa pedir una valoración o un informe a Transición Ecológicade sobre la validez de la DIA de 2007 para un proyecto que nada tiene que ver con el que la obtuvo, sin haber obtenido respuesta.

Según informó el presidente de la APV, Aurelio Martínez, en el último consejo de administración de finales de septiembre, el compromiso de Puertos del Estado es que este informe esté finalizado en un plazo de tres meses, es decir, a finales de año.

Principales cambios sobre el proyecto original

Uno de los cambios más significativos que incluye el nuevo proyecto de ampliación del Puerto de València es el ubicación de la nueva terminal de contenedores, que se traslada al actual dique de abrigo, lo que incrementará el impacto paisajístico desde las playas de El Cabanyal y la Malva-rosa.

Esto a su vez obliga a trasladar la terminal de cruceros de su actual ubicación mar adentro a los astilleros de Boluda, junto al barrio de Natzaret, con el impacto ambiental que conlleva en materia de emisiones.

Además, se prevé un el incremento de materiales de relleno en cuatro millones de metros cúbicos para la futura terminal de contonedores.

La ampliación supondría también de forma indirecta la ejecución de un nuevo acceso norte para dar entrada y salida al previsible aumento de vehículos pesados.