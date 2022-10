Valencia despunta como capital europea de la innovación tecnológica

Asistimos satisfechos a cómo la Comunidad Valenciana se está haciendo un nombre en el mapa internacional de la innovación y el emprendimiento. En los últimos meses hemos recibido noticias, casi semanales, de grandes compañías como HP, Siemens o Grupo Volkswagen que han fijado su interés en nuestra región y prevén abrir centros de trabajo, filiales y realizar importantes inversiones.

Nada ocurre por casualidad y en la consolidación de Valencia como hub tecnológico de prestigio internacional han concurrido distintos factores. Existía un sustrato previo donde el emprendimiento ha florecido: el puerto más grande de España, un tejido económico sólido y con una gran capacidad para adaptarse a los cambios. Contamos con una amplia cantera de talento, universidades, centros de negocio, centros de investigación… La juventud que estudia en nuestra tierra está dotada con las competencias tecnológicas y transversales que demanda el mercado laboral en la actualidad.

El recelo que hace unos años existía para emprender se ha diluido. Las buenas ideas se materializan en proyectos innovadores. En este punto ha sido muy importante el apoyo de las instituciones valencianas que han diseñado programas y fórmulas para financiar estos proyectos. Y sin duda esas buenas ideas se ven beneficiadas de la colaboración público-privada.

Los emprendedores de nuestro ecosistema han demostrado la viabilidad de sus proyectos y han atraído la atención de inversores tanto nacionales como extranjeros hacia esta región. Y en esta ecuación, un factor diferencial frente a la competencia con otros ecosistemas ha sido Valencia Digital Summit.

Desde su primera edición en 2018, este evento tecnológico se ha ido consolidando como punto de encuentro internacional para inversores, emprendedores, startups, corporaciones e instituciones. Valencia Digital Summit ha puesto a la Comunidad Valenciana en el mapa y se ha convertido en cita imprescindible en la agenda de la innovación tecnológica. Esta quinta edición, que contará con más de 300 ponentes y reunirá a más 250 inversores, alrededor de 150 corporaciones y más 1.500 startups, se prevé una asistencia superior a las 10.000 personas provenientes de más de 30 países distintos.

Una cita de esta envergadura es una gran oportunidad para dinamizar el ecosistema tecnológico valenciano a nivel internacional. Ponentes de reconocido prestigio como Elias Veris, head of global operations en Google for Startups; Ann Hiatt, estratega de liderazgo con más de 15 años de experiencia en Silicon Valley como executive business partner de Jeff Bezos (fundador y CEO de Amazon) y de Eric Schmidt (ex-CEO/executive chairman de Google); Sebastian Greiss, head of startup partnering en Siemens Mobility; o Mariano Amartino, ​​Americas managing director en Microsoft for Startups, harán que los ojos de todo aquel que se mueva en el marco de la innovación y el emprendimiento estén puestos en la Comunidad Valenciana.

Pero, además, reunimos a los fondos de inversión más importantes, con una cartera de más de 6.000 millones de euros para invertir en startups el próximo año, y les mostramos los proyectos que se desarrollan en esta región. Alimentamos este ciclo virtuoso de creación de nuevas startups que hace que cada año tengamos más y mejores compañías.

En Startup Valencia creemos en nuestro ecosistema, en el trabajo de nuestros emprendedores, en las posibilidades de estos proyectos. Tenemos la certeza, porque lo vemos en el día a día, de que la Comunidad Valenciana es un gran escenario para la innovación abierta, donde corporates y startups están colaborando y transformando el mundo. Sabemos que nuestra región es un destino seguro para la inversión, donde los proyectos pueden desarrollarse, consolidarse y escalar. Por eso Valencia Digital Summit es el gran reclamo internacional que sitúa a la ciudad, durante la tercera semana de octubre, como la capital mundial de la innovación tecnológica.

Valencia Digital Summit 2022 tendrá lugar entre el 24 y el 26 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.