Ciudadanos, al PP de Alicante: “Gobernar con tránsfugas es corrupción”

Ciudadanos insiste en reclamar a Carlos Mazón, líder del PP en la Comunitat Valenciana y presidente de la Diputación de Alicante, el cese de los dos diputados tránsfugas.

El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha censurado que Mazón mantenga en el equipo de gobierno a los dos diputados que han abandonado el partido, Javier Gutiérrez y Julia Parra. “Decidir seguir gobernando con tránsfugas, eso es corrupción y un fraude a los votantes. Así, con nosotros va a tener poco que hablar en el futuro”, le ha reprochado desde Valencia. El líder de Ciudadanos ha advertido: “El señor Mazón es el cachorro de Zaplana, se lo aviso para que vea cómo ha acabado. La corrupción institucional es algo que hay que evitar”.

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos y candidata en la Comunidad Valenciana, Mamen Peris, ha defendido que “un gobierno no se puede mantener con tránsfugas”. “Mazón tiene la pelota en su tejado, que quite las competencias a los diputados tránsfugas, porque la estabilidad institucional no se consigue comprando diputados”, ha aseverado.

PSPV y Compromís tomarán acciones legales

Los grupos PSPV-PSOE y Compromís en la Diputación de Alicante han anunciado que emprenderán acciones legales contra el presidente de la corporación, Carlos Mazón, si no cesa a los ocho asesores de los diputados tránsfugas, pues consideran que sería un caso de malversación y prevaricación de fondos públicos. Los grupos han registrado una petición de pleno extraordinario para reclamar su cese.

“Si no se produce el cese de los ocho asesores, que cuestan 400.000 euros al año a la Diputación y que antes tenía Cs y ahora tienen Parra y Gutiérrez, vamos a iniciar acciones legales contra Mazón como responsable. Estaríamos ante un caso de malversación y prevaricación de fondos públicos, porque de acuerdo con el reglamento no pueden tener ni un asesor los diputados tránsfugas”, ha denunciado Toni Francés, portavoz del PSPV, junto a Gerard Fullana, de Compromís.

En la misma línea, Fullana ha añadido que los asesores están en representación de su partido político en todos los organismos autónomos, por lo que “deben ir fuera”. “Mazón debe demostrar si está del lado de la democracia valenciana o de un chiringuito que se sostiene con unas personas que han mentido a sus votantes. Este gobierno tránsfuga e ilegítimo debe reaccionar y volver a ser un gobierno democrático”, ha reclamado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha afirmado que se mantendrá un “estricto y escrupuloso cumplimiento del reglamento” de la institución y las “normas básicas del sentido común”, sin confirmar si cesará a los asesores.