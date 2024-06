El Consell Valencià de Cultura critica la ley de 'libertad' educativa: “Plantea una clara reducción de la enseñanza en valenciano”

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha elaborado, a petición del PSPV, un informe sobre la ley de 'libertad' educativa impulsada por el Partido Popular y Vox, un documento que la institución debe abordar en el pleno que celebrarán el próximo martes 25 de junio. El objetivo de este documento es aportar la valoración del CVC sobre esta proposición de ley que se encuentra en tramitación parlamentaria y que supone una modificación del actual sistema educativo valenciano, “fundamentalmente en la enseñanza de las dos lenguas cooficiales”.

En opinión de este organismo, la proposición de ley, que ha provocado ya una huelga general de la comunidad educativa valenciana, “parece un poco ampuloso el título de 'Libertad Educativa', cuando realmente se trata, ni más ni menos, de la elección de la lengua de enseñanza, lo que ya de inicio puede generar confusión a las familias valencianas”.

Además, el texto “hace una defensa del castellano como lengua oficial del Estado y, por tanto, también de la Comunitat Valenciana”, sobre lo que refiere el informe del Consell Valencià de Cultura que es “una obviedad que no merece mención, puesto que no consideramos que alguien piense que el castellano esté en riesgo de desaparecer”, y añade, en cambio, que la norma “no menciona la necesaria protección que merece el valenciano”, tal y como establece el Estatut d'Autonomia: “En ninguno de los artículos de la PL se refieren a la 'normalización lingüística'”.

El texto legislativo, describe el CVC, “ignora” el papel estatutario de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, a quien corresponde “determinar la normativa oficial del valenciano y velar por el uso normal y normalizado” de la lengua: “No existe ningún precedente de ningún gobierno anterior que no haya consultado expresamente a la AVL”.

La proposición de ley “tampoco tiene en consideración la Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià”, que explica que fue la cuarta ley aprobada por las Corts Valencianes después de la aprobación del Estatut d'Autonomia y que actualmente

continúa en vigor“.

El Consell Valencià de Cultura aboga por la “necesaria estabilidad y consenso” en el sistema educativo público que “garantice una educación de futuro, sin rupturas ni sobresaltos”. Sin embargo, prosigue, “es evidente que siguen existiendo visiones contrapuestas en materia educativa que dificultan el consenso político”. Aunque, apunta, hasta ahora “sí ha existido un consenso en torno a las instituciones estatutarias”.

“Confusión” sobre el concepto de libertad de los padres

Respecto a la supuesta “libertad de los padres”, considera que existe una “confusión” en la proposición de ley: “Los padres no son libres de decidir si los hijos están o no escolarizados, sino que la enseñanza es obligatoria. Por tanto, el sistema educativo no es competencia exclusiva de los padres, sino del conjunto de la sociedad, para garantizar las mejores habilidades y conocimientos de nuestros jóvenes”. Además, el informe alerta de que el proceso participativo de control y gestión que ejercen los consejos escolares “se suprime o se obvia” en la ley; así como “tampoco parece creíble la libertad respecto a la elección de la lengua”, ya que los porcentajes “están claramente delimitados por la futura ley”.

La PL plantea, según sostiene el Consell Valencià de Cultura, “una clara reducción” de la enseñanza en valenciano en todo el territorio, “con un tratamiento asimétrico de las dos lenguas cooficiales”: en las comarcas castellanohablantes el alumnado “verá mermadas sus posibilidades de aprendizaje”, ya que únicamente se dará en valenciano la asignatura de esta lengua.

En definitiva, el CVC sostiene que la ley de PP y Vox “afectará a la normalización y promoción del valenciano” y “tendrá consecuencias inmediatas”: “Si no hay valenciano en la educación obligatoria y el alumnado no está preparado cuando termine sus estudios, se replanteará que sea innecesario que el funcionariado público disponga del conocimiento de las dos lenguas cooficiales”.

Suscribe las tesis de la AVL

El informe, que tras su aprobación será enviado a la Conselleria de Educación, los grupos parlamentarios y la Acadèmia Valenciana de la Llengua, insiste, tal y como ya hizo el CVC en 2014, en solicitar a la Generalitat que le dé un “nuevo impulso global y sostenido al valenciano, otorgándole la protección que la ley le reserva en la enseñanza y en otros ámbitos”.

Así mismo, insta al Consell a que “reivindique el valenciano como un valor positivo y deseable para toda la población, y que tenga por objetivo hacer del valenciano una lengua de prestigio y de uso en todos los ámbitos de comunicación, de relación y de cohesión de la sociedad”.

El Consell Valèncià de Cultura recuerda que España es un país firmante de la 'Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales', en la que el valenciano está incluido como tal: “Esta Carta Europea incluye una serie de obligaciones entorno a la protección y promoción de las llamadas lenguas minorizadas o minoritarias”. Por ello, instan al Gobierno de Carlos Mazón a que implemente medidas de “incentivación positiva”.

El CVC considera a la Acadèmia Valenciana de la Llengua la institución estatutaria encargada de vigilar la normatividad del valenciano, así como de velar por su normalización. Por tanto, asumen “de manera íntegra” las observaciones de la AVL sobre la proposición de ley por la que se regula la 'libertad' educativa.

En ese escrito de la Acadèmia, expresaba su “gran preocupación” por la situación de “inferioridad en la que quedará el valenciano en el caso de que se apruebe esta proposición de ley, de cuyo contenido manifiesta su discrepancia”. Por este motivo, solicitaba un “esfuerzo” a los responsables políticos y a todos los actores del ámbito educativo para que se propiciara un “espacio de reflexión y diálogo”. Y añadía: “También pedimos a otras instituciones valenciana que ayuden a hacer posible la plena normalización del valenciano en la escuela”.