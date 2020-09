La inspección de la Generalitat a la residencia de Torrent con 44 casos positivos de COVID-19 detecta que no cumplía las medidas de aislamiento

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado que los inspectores de la Conselleria de Igualdad han detectado que la residencia de Torrent con 44 casos positivos de COVID-19 no cumplía con la reserva del 10 % de plazas para aislar contagiados, lo que podría haber disparado el número de infectados. Oltra ha dicho que desde hace días se realiza una investigación para determinar la situación de la residencia de la calle López de Rueda de Torrent, privada pero con 10 plazas concertadas por la Generalitat.

Oltra ha explicado que los contagios en residencias se producen por gente que entra desde fuera de los centros y ha pedido empatía para comprender estos casos. "No podemos confinar a los trabajadores. Son trabajos que requieren mucho contacto y puede pasar", ha explicado. Aún así, la vicepresidenta ha dejado entrever que la investigación seguirá hasta el final y que en caso de graves incumplimientos puede haber sanciones.

Sobre la remodelación del Consell, a preguntas de los periodistas sobre la pertenencia de algunos de los nuevos cargos al PSPV y Compromís, Oltra ha contestado: "No vamos a nombrar a la gente de Vox. No vamos a nombrar para las políticas de igualdad a alguien que niega la violencia de género. Aquí se valora el currículum, la trayectoria profesional y, evidentemente, la línea ideológica".

Respecto a los presupuestos para 2021, Oltra ha recuperado la frase "primero el qué y luego el quién", que siempre usaba para la configuración de los dos gobiernos del Botànic. "Los presupuestos tienen que tener esencia botànica y a partir de ahí, que vote quien quiera. La legislatura pasada, de seis leyes que llevé a Les Corts cinco salieron sin ningún voto en contra. Para mí tener el consenso de Les Corts es un valor", ha defendido. Eso sí, ha puntualizado: "Primero va el qué, apostar por las personas, nuestros sectores productivos y luchar contra la COVID. Y así seguiremos trabajando".

Oltra ha afeado a PP y Ciudadanos que pidan comparecencias en Les Corts y no vayan sus síndicos. "Está compareciendo la consellera de Sanidad y Toni Cantó ni está ni se le espera, igual está rescatando a gente en la playa", ha dicho. "Y Isabel Bonig está en la toma de posesión de Feijoo en Galicia, no se ha podido ir más lejos. A mí, cuando me llamen Les Corts, iré a explicar lo que necesiten. Eso sí, que vengan", ha sentenciado.