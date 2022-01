El 20% dels valencians ja s’han contagiat de COVID-19 des del començament de la pandèmia

Un de cada cinc valencians, el 20% de la població de la Comunitat Valenciana, s’ha contagiat de COVID-19 des del començament de la pandèmia, al gener del 2020. Concretament, després que dilluns s’hagen notificat 30.585 casos nous, en el que suposa un nou rècord diari de contagis i la xifra més alta a tot Espanya, la Conselleria de Sanitat ha comptabilitzat, de manera oficial, 1.023.582 positius en els últims dos anys.

Per contra, dimarts s’han registrat 22.045 altes a pacients amb coronavirus, amb la qual cosa ja són 815.250 els valencians que han superat la malaltia. La incidència acumulada se situa en 4.173,71 casos per cada 100.000 habitants, lleugerament per damunt de la mitjana a Espanya (3.267,21), mentre que a set dies la taxa de contagi és de 1.866,60 (a Espanya és de 1.398,19).

El 14 de gener, gràcies a la col·laboració amb més de 700 oficines valencianes, les farmàcies poden registrar directament els casos positius detectats a través dels tests d’antígens fets de manera presencial. Des de la posada en marxa d’això i fins divendres passat s’havien notificat 7.299 positius a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica (REDMIVA) de la Conselleria de Sanitat.

A més, s’han notificat 42 defuncions des de dilluns passat –totes s’han produït en l’última setmana–, de manera que ja han faltat 8.441 valencians a causa del SARS-CoV-2. Els morts de l’última jornada són 12 dones, entre 66 i 94 anys, i 30 homes, entre 55 i 95 anys.

Hospitalitzacions

Els hospitals valencians tenen actualment 1.861 persones ingressades per COVID (151 menys que dilluns), 199 de les quals en l’UCI (una més que fa 24 hores). Els pacients de coronavirus ocupen el 16,37% de les places hospitalàries –la mitjana espanyola és del 15,47%– i el 25,43% dels llits en vigilància intensiva –a Espanya, la mitjana d’ocupació en les UCI és del 23,28%–. En aquests moments hi ha 211.332 casos actius, fet que suposa un 20,42% del total dels positius.