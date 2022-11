Així avisava la Guàrdia Civil la firma de la “partida més gran del món” de cada remesa: “Enviament d’1 quilo de cànem industrial”

“Per aquest escrit els comunique l’enviament d’1 kg de flor de cànem industrial a través de l’empresa UPS, adjunte tracking i tota la documentació pertinent, si calen més documents, pregue que es posen en contacte amb nosaltres i els facilitarem a la màxima brevetat possible”. Això diu un correu electrònic enviat pel departament d’administració de l’empresa E-Canna Farming SL a la Guàrdia Civil, a què ha tingut accés elDiario.es, en què avisen de l’eixida de les seues instal·lacions d’una remesa de cabdell de CBD (el compost no psicoactiu del cànnabis).

El responsable de la firma, l’empresari Francisco Gómez, va ser un dels 20 detinguts en l’operació Jardines comandada per l’institut armat i presentada com la confiscació de la “partida de marihuana més gran” del món. Gómez figura com investigat, juntament amb un enginyer agrònom, en la causa que porta el Jutjat d’Instrucció número 1 d’Almagro (Ciudad Real), però va quedar en llibertat amb càrrecs i sense fiança a l’espera que reunisca la documentació sobre les 30 tones de cànem que va localitzar la Guàrdia Civil durant l’operació.

Entre la documentació que l’empresa prepara per a la jutgessa instructora, figuren els correus electrònics que periòdicament la firma enviava al Grupo Roca (acrònim de ‘Robatoris en el camp’) de la Guàrdia Civil de Xàtiva cada vegada que un carregament entrava o eixia de la planta de processament que Francisco Gómez té a Quatretonda, un municipi de la comarca valenciana de la Vall d’Albaida.

El missatge, enviat el 5 d’octubre passat (a penes dues setmanes abans de les detencions), inclou una declaració responsable signada per l’empresari en què detalla que l’enviament d’un quilogram és “cànem industrial, no psicoactiu (...), de varietats certificades i autoritzades en el catàleg comú europeu que no superen el nivell màxim permés de tetrahidrocannabinol (THC)”.

La declaració també assenyala que el producte es va “collir en cultiu donat d’alta en el Registre General de la Producció Agrícola, legalment fet i comunicat a les autoritats competents”. L’empresa adjunta documentació sobre la quantitat de la mercaderia, a més dels butlletins d’anàlisi de cannabinoides fets en certificats“ i ”es compromet“ a esmenar ”qualsevol mancança administrativa, duanera o de qualsevol altra mena que fora apreciada bé per les autoritats espanyoles com per l’Estat a què es transporte la mercaderia“. ”Tot es notifica, el que ha d’entrar i ha d’eixir“, explica Darío Gutiérrez de Tena, consultor extern del despatx encarregat de la defensa de l’empresari.

L’operació Jardines, comandada per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil va vendre la troballa de 32 tones “de cabdells de marihuana, l’aprehensió més gran d’aquesta substància, no sols a Espanya, sinó a escala internacional”.

L’operació policial es va saldar amb una vintena de detinguts, nou homes i onze dones entre 20 i 59 anys, que formarien part d’“una organització amb seus a Toledo, Ciudad Real, València i Astúries, que controlava tot el procés de producció i distribució de la droga”.

Els llimbs legals del CBD

L’empresari va crear la primera planta de processament de CBD d’Espanya, un estadi intermedi entre el cultiu i la venda. El CBD, avalat per la jurisprudència europea, arrossega una mena de llimbs legals que diverses sentències han anat aclarint, malgrat la postura de la Fiscalia Especial Antidroga.

“Tinc més de 2.000 documents enviats a la caserna de la Guàrdia Civil amb què treballe habitualment, entre dues i tres comunicats setmanals”, al·legava en declaracions a aquest diari l’amo d’E-Canna Farming SL, que remarca la importància de documentar la “traçabilitat” del producte. “Treballem a portes obertes sempre”, postil·la.