Alacant perd 26 efectius policials especialitzats en violència de gènere davant dels 18 que guanya València

El nombre d’agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil especialitzats en violència de gènere ha descendit en una dècada a la província d’Alacant. Dels 121 efectius disponibles el 2011, enguany només en queden 95. A la província de València, no obstant això, els especialistes en violència de gènere de l’institut armat i de la Policia Nacional han augmentat en 18 efectius (de 129 el 2011 a 147 enguany). Mentre que la província de Castelló continua amb 28 agents, sense haver registrat cap variació en l’última dècada, segons les dades que va proporcionar el Govern al senador socialista Miguel Ángel Heredia.

El diputat i portaveu de Compromís en la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local en les Corts Valencianes, Silverio Tena, ha presentat una proposta després de conéixer aquestes dades perquè el parlament valencià inste el Consell a coordinar la creació d’oficines de denúncies especialitzades en violència contra les dones, previstes en el Pacte Valencià contra la Violència Masclista, per evitar la doble victimització i per facilitar la interposició de denúncies en un entorn segur, a més de garantir un acompanyament integral de les dones, amb la seua ubicació pròxima als Centres Dona 24h.

“De les mesures aprovades el 2017, en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, més del 60% estan desenvolupades o en estat d’execució permanent. I moltes integren una part important referida a la faena que es fa en coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat”, declara el parlamentari de Compromís.

“No obstant això, els recursos actuals, la plantilla que es destina als efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, no són prou. En analitzar les xifres del personal destinat a protegir les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles, trobem un descens preocupant en els últims deu anys”, afig Silverio Tena.

“L’increment d’efectius és fonamental per a garantir que les víctimes puguen rebre la millor atenció possible i per això és imprescindible també complir els acords relatius a l’increment del cos de la Policia Autonòmica”, assenyala el diputat de Compromís, que ha exigit que es cobrisquen les places disponibles per al cos de la Policia Autonòmica que es van acordar en la resolució del 17 d’octubre de 2018, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el conveni de la Generalitat Valenciana, i s’adscriu una unitat de la Policia Nacional al territori valencià.

Les denúncies baixen un 8,5% en el primer trimestre del 2021

Els jutjats de violència sobre la dona de la Comunitat Valenciana van registrar en el primer trimestre d’enguany un total de 4.794 denúncies, un 8,5% menys que en el mateix trimestre del 2020, en què en van sumar 5.238, segons les estadístiques que l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere ha fet públiques dilluns.

Del total de les denúncies, 2.863 les va presentar la víctima directament en la comissaria (un 6,8% menys que en el mateix trimestre de l’any anterior) i 80 les va presentar la víctima en el jutjat, cosa que significa una reducció interanual del 43,3%.

D’altra banda, durant el primer trimestre del 2021 el nombre de denúncies presentades per familiars de la víctima en el jutjat va experimentar un augment considerable, ja que va passar de 18 a 290, xifres que suposen un augment del 1.511% respecte del 2020. Les denúncies presentades per familiars de la víctima directament en la comissaria també es van incrementar, i van passar de 63 a 69 (un 9,5% més que l’any passat).

De les 4.794 denúncies presentades en els jutjats valencians, 2.681 es van registrar a la província de València, 1.747 a la d’Alacant i 366 ho van fer en els òrgans judicials de la província de Castelló.

En el període analitzat, el nombre total de víctimes registrades al territori valencià va ser de 4.699, un 7,3% menys que en el mateix trimestre del 2020, en què en van sumar 5.069. D’aquestes, 2.944 eren espanyoles i 1.755, estrangeres. El total de víctimes menors tutelades en els òrgans judicials valencians va ascendir a 18, de les quals 12 tenien nacionalitat espanyola i sis, altres nacionalitats.

La Comunitat Valenciana va ser la tercera del país en taxa de víctimes de la violència de gènere per cada 10.000 dones, amb un quocient de 18,3, només per darrere de Múrcia, amb 19,7 víctimes per cada 10.000 dones, i les Balears amb 18,5. La mitjana en tot Espanya va ser de 14,2.

La presidenta de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, Ángeles Carmona, ha advertit que la disminució, entre gener i març d’enguany, del nombre de denúncies, de víctimes i d’ordres de protecció “no suposa un descens real de la violència masclista al nostre país”. “Aquestes xifres”, alerta Carmona, “són encara reflex de l’efecte causat per la crisi sanitària en aquest àmbit, en què les restriccions a la mobilitat han suposat un escull més per a les víctimes a l’hora de fer el pas i denunciar”.