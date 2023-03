El candidat a l’alcaldia de València per Vox cobrava 57.000 euros com a rector de la universitat en línia que va privatitzar la candidata del PP

L’‘Informe d’estimació tècnica del valor raonable’ de la Universitat Internacional de València (VIU) encarregat a dit a Janus Antebo Asesores SL per la consellera d’Educació llavors, ara candidata del PP a l’alcaldia de València, María José Catalá, per posar preu a la seua venda l’any 2013, aflora diverses irregularitats en la gestió de l’entitat que, a més, van tindre rellevància a l’hora de taxar-la.

Com ha informat en exclusiva elDiario.es, tant aquest informe com un altre de posterior que va fer la mateixa consultora evidencien que tan sols 27 dies després que la mesa de contractació acceptara l’oferta del grup Planeta valorada en 4 milions, el seu valor es va disparar després d’aprovar l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (Aneca, pel nom en castellà) noves titulacions.

El consultor va fer el primer treball per mitjà d’un contracte menor valorat en 6.700 euros en tot just una setmana. Si el divendres 2 d’agost de 2013 se signa el contracte, el 9 d’agost el patronat de la fundació té a les seues mans el primer document, que aporta una estimació tècnica per la qual es considera que la VIU té un valor mitjà de 2,1 milions d’euros.

Aquest primer document, considerat “confidencial i d’ús exclusiu del Patronat de Fundació VIU”, destaca que “per a una comprensió adequada dels resultats d’aquest estudi s’han de tindre en compte tots els aspectes comentats en aquest informe, especialment els inclosos en els apartats ‘abast de l’estudi’ i ‘factors que poden tindre un impacte significatiu en la valoració’”.

Doncs bé, en aquest últim, en l’epígraf ‘Estats financers a la data de la valoració’, l’auditor destaca en primer lloc que la valoració “no té en compte l’efecte de les modificacions que en el seu cas pogueren posar-se de manifest en els estats financers utilitzats en aquest estudi (31 de desembre de 2012 pendents d’auditoria i 30 de juny de 2013 intermedis, no formulats ni auditats) a conseqüència del procés de formulació dels comptes anuals per part de l’Òrgan de Govern i de la finalització del procés d’auditories (de comptes anuals i compliment de la legalitat) pendent de conclusió”.

En aquest sentit, afig que resulten de rellevància significativa els aspectes següents: “La no expressió d’opinió dels auditors de la Fundació VIU, segons consta en el seu informe d’auditoria de comptes anuals corresponents a l’exercici 2011. Aquesta situació s’ha generat per la manca de personalitat jurídica pròpia per part de VIU” i “la dependència continuada de l’aportació de fons per part de la Generalitat per a la continuïtat en el desenvolupament de les operacions”.

A continuació, destaca “la renovació d’una pòlissa de crèdit de 300.000 euros sense haver-hi constància de l’informe preceptiu i vinculant de la conselleria corresponent. No obstant això, el març del 2013 aquesta pòlissa no es va renovar” i en segon lloc destaca “la superació de quantitats fixades en llei per a la retribució de determinats alts càrrecs”.

En aquest sentit, encara que l’informe no aprofundeix en la qüestió, el segon dels documents en què se certifica l’augment de la valoració de la VIU fins a 5,7 milions després d’aprovar l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (Aneca) les noves titulacions de la VIU quan ja s’havia triat l’oferta del grup Planeta, inclou la llista de retribucions de tot el personal de la VIU.

Segons aquesta llista, la massa salarial de la VIU el 30 de setembre era de 2 milions d’euros, i el rector llavors i ara candidat de Vox a l’alcaldia de València, Juan Manuel Badenas, era el més ben pagat amb una nòmina de 57.599 euros distribuïda en 14 pagues. Badenas va prendre possessió del càrrec el 13 de juliol de 2011 a proposta del conseller d’Educació llavors, Alejandro Font de Mora.

Després de Badenas, el catedràtic extraordinari i director de grau de psicologia, Antonio Sanfeliu Montoro, era el que més cobrava, amb 55.391 euros, seguit d’Antonia Porcel Sánchez, amb 50.282 euros, i de Víctor Mut Badenes, que va ser assessor de premsa de l’exconseller condemnat pel cas Cooperació, Rafael Blasco, amb 48.279 euros, malgrat que tenia un contracte temporal.

Com va informar aquest diari, l’operació de privatització va implicar el traspàs d’actius des de la Fundació VIU per valor de 5,7 milions per a crear una societat limitada i la venda posterior d’un 70% de les accions per quatre milions d’euros al grup Planeta. La institució havia suposat fins a aquest moment un cost de 34 milions d’euros per a les arques públiques i l’any de venda, 2013, va donar 752.00 euros de benefici. En actualitat, Catalá treballa com a professora associada de la VIU sense que fins ara haja volgut especificar els seus emoluments.