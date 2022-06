Alfafar, Sedaví i Benetússer protesten després de l'última mort per atropellament del tren i exigeixen el soterrament de les vies

Aquest dimecres va morir atropellada una persona en ser atropellada pel tren al seu pas per Alfafar, un nou sinistre en el pas de la línia de rodalia per aquesta localitat que ha provocat que l'ajuntament d'Alfafar juntament amb les localitats veïnes de Sedaví i Benetússer, organitzaren una protesta per a exigir a Adif el soterrament de les vies.

En la concentració de protesta es va llegir un manifest redactat pels alcaldes d'Alfafar, Benetússer i Sedaví, Juan Ramón Adsuara, Eva Sanz i José Francisco Cabanes, que han tornat a demanar a Adif solucions al tren que circula en superfície en recordar que “els 3 municipis estan dividits per les vies i volem solucions ja. Estem farts de pegats i de lamentar desgràcies”.

Els alcaldes han anunciat que a partir d'aquest dijous iniciaran una campanya de recollida de signatures per a reclamar a les administracions competents perquè “solucionen aquest problema que patim històricament aquestes tres localitats de l'Horta Sud”.

La persona morta aquest dimecres va ser atropellada per un tren en l'estació d'Alfafar-Benetússer sobre les 7.20 hores, quan un comboi atropellava a la víctima que envaïa la via. Segons informava Renfe, la persona morta hauria envaït sobtadament la via en un punt d'accés no autoritzat. A conseqüència del sinistre, va quedar interrompuda temporalment la circulació ferroviària en totes dues vies, en la C1 i C2 entre València Nord i Alfafar-Benetússer, i es van ocasionar retencions.