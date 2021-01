L’Ajuntament d’Ontinyent implantarà el reconeixement facial per al registre horari dels funcionaris

L’Ajuntament d’Ontinyent implantarà el reconeixement facial per al registre d’horari del funcionariat. Així ho van exposar l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez i la regidora de Personal, Natàlia Enguix, aquest dimarts a una reunió amb els caps d’àrea dels diferents departaments.

Aquest nou sistema que ja està instal·lant-se als principals centres de treball i que inclou un procés de registre dels 300 treballadors i treballadores de la plantilla és, en paraules de la regidora Natàlia Enguix “un canvi molt important, però fonamental per continuar garantint la seguretat de tot el personal. Les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19 van a estendre’s en el temps i això ens obliga a totes i tots a fer un major esforç per evitar contagis”.

No obstant això, fins que el sistema estiga completament instal·lat, el control d’horari es realitzarà a través de l’ordinador. Per a això, exposava Enguix s’empra el software Winplus “i, de manera molt senzilla, com si utilitzaren l’empremta dactilar” el funcionariat registrarà el seu horari. Un sistema que no s’eliminarà totalment perquè “anem a mantindre el teletreball mentre la situació sanitària continue. S’ha demostrat que a l’Ajuntament d’Ontinyent aquest sistema funciona, ja que les tasques administratives han continuat funcionant amb normalitat” el que és “imprescindible per dur a terme totes les ajudes i inversions previstes per continuar millorant la nostra ciutat i la vida dels ontinyentins i ontinyentines”, incidia la regidora.

Així mateix, l’actual dispositiu de control d’accés que compta amb funcions d’intel·ligència artificial es mantindrà. Este dispositiu cal recordar que permet saber la temperatura així com si porta mascareta la persona una vegada s’aproxima al dispositiu. En aquest sentit, la regidora manifestava que “tant el nou sistema de fitxatge com aquest dispositiu ens permet continuar millorant i adaptant la institució a les noves tecnologies i les necessitats que la realitat va marcant”. D’altra banda, en aquesta mateixa reunió també es va acordar mantindre els actuals grups bombolla i el teletreball que estan permeten, segons explicava la regidora “que el treball administratiu no s’haja vist interromput en cap moment” alhora que “garantim la seguretat de tot el personal i de la ciutadania que ve a l’Ajuntament a realitzar algun tràmit”.

Tot i això, la regidora animava a la ciutadania a utilitzar la seu electrònica (https://ontinyent.sedelectronica.es) perquè permet realitzar qualsevol tràmit des de casa encara que recalcava que “entenem que hi ha gent que prefereix acudir personalment a l’Ajuntament” i per això, el passat juliol es va implantar el sistema de cita prèvia a través de la web municipal (www.ontinyent.es). A la part dreta, la ciutadania podrà trobar un banner web anomenat “Demana Hora” des del qual podrà seleccionar i triar la manera en que es vol ser atès, que pot ser presencial i/o telefònica en funció de cada cas.