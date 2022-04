L'Ajuntament de Paterna demana al Ministeri que no duplique el by pass

L'Ajuntament de Paterna s'ha sumat al rebuig mostrat per altres ajuntaments a la duplicació del by pass. Els grups municipals PSPV, PP, Compromís i Ciudadanos han aprovat, a instàncies de la plataforma No+Bypass, una moció presentada conjuntament en la qual insten el Ministeri a paralitzar per via d'urgència aquesta obra.

En la moció s'explica que la duplicació que preveu el Ministeri tindria uns “impactes gravíssims” per al terme municipal de Paterna. El desdoblament, que suposaria passar de sis carrils a més de dotze, afectaria el parc natural del Túria en la zona de les Moles, també implicaria la desaparició d'algunes fàbriques de la Fuente del Jarro, més emissions contaminants i més soroll, que se sumaria al que ja suporten en barris com la Canyada, pegat al by pass. A més, al costat del by pass hi ha quatre centres escolars -Escola 2, Sant Tomàs d'Aquino, La Font i l'IES La Canyada-, que també patirien els impactes de la duplicació.

Aquesta obra ha estat en via morta durant alguns anys, fruit del compromís del director general de Carreteres del govern de Rodríguez Zapatero davant les pressions d'entitats veïnals, encapçalades per l'associació de veïns de la Canyada.

L'Ajuntament de Paterna també ha manifestat el seu rebuig en diferents ocasions a aquest projecte. De fet, en 2021 va interposar un recurs de cassació contra una sentència de l'Audiència Nacional que havia desestimat un altre recurs que va presentar l'Ajuntament en 2019 contra el traçat previst de l'autovia.

Ara, a més de demanar la retirada del projecte, Paterna es fa ressò d'una reivindicació reclamada des de sempre per l'empresariat de la Fuente del Jarro, que és un accés directe des del polígon al by pass actual, obra que milloraria molt la connectivitat d'aquest polígon.

Luisa Lozano, membre de la Plataforma No+Bypass i veïna de La Canyada, es felicita que “Paterna reitere el seu rebuig a la duplicació amb aquesta moció, ja que, a més de les afeccions al seu terme municipal, la crisi climàtica i els compromisos adquirits per a pal·liar-la obliguen a canviar les estratègies de mobilitat. En aquest sentit, continuar apostant pel transport per carretera és la pitjor de les opcions. Els 1.000 milions d'euros estimats s'haurien d'invertir a actualitzar i acabar els trams que queden per a posar en marxa el corredor mediterrani de mercaderies i no en un projecte del segle passat”.

Una obra sense justificació

El Ministeri de Transports ha représ el projecte “partint d'unes previsions d'augment de trànsit que no s'han complit, ja que el by pass no està saturat”, expliquen des de No+Bypass. De fet, les previsions per a 2018 eren de 125.000 vehicles/dia, i en el mateix any 2018 el tram amb major IMD del Bypass no passa de 85.204 vehicles al dia. A més, el tram que es pretén duplicar, entre Puçol i Riba-roja, té molts menys accidents per vehicles circulant en la via que la majoria d'autovies. Encara així, existeixen congestions puntuals als matins, que es podrien solucionar amb mesures que no ha posat en marxa el Ministeri.

Per això, Luisa Lozano afirma que “Ens felicitem que l'Ajuntament de Paterna també demane al Ministeri que pose en marxa mesures de descongestió del by pass. Som conscients que el by pass pateix retencions puntuals quasi tots els matins, i per això és important que pose en marxa mesures que facen més fluida la via, com són la reducció de la velocitat màxima i la instal·lació de radars, la conducció en túnel per a camions (sensors connectats amb senyals lluminosos que controlen la distància de seguretat de 70/100m), la prohibició de la circulació en hores punta de camions amb mercaderies perilloses i voluminoses i altres mesures que augmentaran la capacitat de la via, faran que la circulació siga més fluida, disminuiran la sinistralitat i augmentaran la seguretat. Aqueixes mesures, i no una obra faraònica i injustificada, són les que fan falta”.