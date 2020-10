El PP de Corbera critica que el ple se celebre de manera presencial després del positiu d'un edil i anuncia que no assistiran

El PP de Corbera ha emés un comunicat en el qual ha criticat al govern local, de Compromís, per mantindre de manera presencial el ple que s'ha de celebrar aquesta vesprada després del positiu per COVID-19 d'un regidor, i ha anunciat que els seus edils no assistiran.

Els populars asseguren que s'han posat en contacte amb la portaveu del govern de Corbera, la també diputada provincial Mentxu Balaguer en la vesprada d'ahir després de conéixer la notícia i que els va assegurar que “la convocatòria del ple, segons la secretària, està convocada i rebuda, serà presencial”.

Des del PP s'ha demanat aqueix informe per escrit i la possibilitat que cada regidor trie si vol participar de manera telemàtica. El seu portaveu, Vicent Pastor, ha assegurat que és “totalment incomprensible, demanem responsabilitat a la població i ahir l'Ajuntament estava obert i sense avisar als funcionaris després d'un company que sol ser allí donara positiu”, i ha afegit que “no té sentit reunir a entre 12 i 15 persones en un espai xicotet si podem evitar-lo”.

Així, segons els populars els seus quatre regidors no assistiran al ple, com sembla que tampoc ho farà el del PSOE, encara que en aquest cas sembla que és perquè es encuentr ade baixa, ni tampoc l'edil contagiat. Així el ple podria celebrar-se amb 4 regidors i l'alcalde.

El ple sí que es podrà celebrar, ja que la llei marca que el quòrum, el mínim de regidors per a iniciar el ple és d'un terç del total amb un mínim de tres.