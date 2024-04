Sagunt compta amb un estudi que assenyala les zones on s'ha de forçar l'edificació dels solars en desús

L'Ajuntament de Sagunt continua avançant en el procés que obligarà els grans propietaris de terrenys a construir habitatge en els solars en desús. Després d'anunciar, el mes de gener passat, que s'iniciarien les tramitacions prèvies a poder dictar ordres d'edificació, el consistori ha anunciat que ja compta “amb un primer esborrany de l'estudi tècnic que definirà en quines zones s'ha d'actuar prioritàriament”. Un treball que ha determinat que, de mitjana, els tenidors de terrenys arrosseguen un incompliment d'11 anys en la seua obligació d'edificar, entre altres conclusions.

L'objectiu, segons ha afirmat l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, és “garantir que les grans tenedors assumisquen la seua obligació”. Moreno ha aclarit que no es tracta “de causar cap perjudici als propietaris privats, sinó de fer complir la llei”. “Estem parlant d'entitats que compten amb nombrosos terrenys, que ja tenen la condició de solar i que, per tant, segons marca la Llei d'Ordenació del Territori, haurien d'haver iniciat la seua edificació, en un termini màxim de dos anys”, ha detallat.

Així, el consistori es planteja, en cas necessari, dictar ordres d'edificació que obliguen els propietaris a construir “al voltant de 8.000 habitatges que, urbanísticament, ja estan autoritzades”. No obstant això, la legislació actual exigix als municipis de més de 10.000 habitants comptar amb un estudi que delimite les zones en les quals actuar. “Amb este esborrany fem un pas avant. Mancant tancar alguns detalls tècnics, ja comptem amb informació i suport jurídic per a determinar on és prioritari reactivar la construcció d'habitatge”, ha afirmat l'alcalde de Sagunt.

L'estudi tècnic, entre altres aspectes, ha tingut en compte com es distribuïx la demanda d'habitatge en el municipi, quin és el sòl disponible o les característiques d'edificabilitat de cada solar. De l'informe es desprén que la zona amb major demanda d'habitatge és la de Internúcleos i la zona amb més habitatge, ja aprovada, que falta per a construir és en la meitat sud del Nord del Palància.

“Estem decidits a parar l'especulació i a fer complir la llei. No permetrem que el veïnat es veja expulsat de la ciutat per no poder fer front als preus del lloguer i la compra d'habitatge”, ha asseverat Moreno, qui ha recordat que “l'accés a un habitatge és un dret recollit en la Constitució”.

Garantir l'accés a l'habitatge

Esta mesura se suma a altres promogudes per l'Ajuntament de Sagunt amb la intenció d'afavorir la construcció d'habitatge davant l'important creixement demogràfic que està experimentant el municipi i la creixent demanda de solucions residencials. Entre elles, la cessió de dos solars en les zones de Fusió i Gerència a la Generalitat Valenciana, que gràcies a un conveni amb el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana construirà dos edificis destinats a lloguer social: un de 5 plantes i 55 habitatges, al carrer Pavía, i un de 7 altures amb 145 habitatges, en l'avinguda del Barraquer.